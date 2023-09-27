Во Владивостоке начал работу робот-консьерж

С начала сентября 2023 г. в офисе одного из зданий во Владивостоке, специализированного застройщика «Восточный луч», начал функционировать автоматизированный робот-консьерж. Задачи этого робота включают в себя контроль доступа в офис для сотрудников и предварительно согласованных посетителей, а также предоставление консультаций по услугам компании. Робот, который основан на технологии «Промобот», умеет взаимодействовать с посетителями посредством голосовых команд и сенсорного экрана. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Этот интегрированный робот взаимодействует с системой контроля доступа и предоставляет доступ на основе списка посетителей или при вводе специального пароля. Для получения доступа, посетители должны предварительно зарегистрироваться на сайте и предоставить необходимую информацию. Также, доступ можно получить через видеозвонок к секретарю, который визуально подтверждает личность посетителя и решает предоставить доступ или нет.

В случае, если посетитель находится в списках для доступа, робот передает сигнал для открытия входной двери. В случае каких-либо непредвиденных обстоятельств, через робота можно установить связь с секретарем при помощи видеозвонка.

Промобот

«Мы продолжаем наблюдать, как автоматизация занимает свое место во всех сферах. Мы гордимся тем, что «Промобот» находится в центре этого процесса. Наши роботы сегодня выполняют роль консультантов, продавцов, гидов. Один из востребованных сценариев - робот-консьерж. Он выдает пропуски, сканирует паспорта и проверяет их подлинность, предоставляет доступ и даже может вести беседу на разные темы, выполняя функции ресепшиониста. Эффективность таких роботов окупается в течение полугода-полутора, и учитывая их низкую стоимость обслуживания, это отличное решение для застройщиков и управляющих компаний», - сказал Алексей Южаков, председатель совета директоров «Промобот».

Помимо обеспечения безопасности и контроля доступа, робот-консьерж способен предоставлять информацию о услугах компании, в том числе вникать в детали технической инвентаризации и кадастровой оценки. Еще один подобный робот-консьерж будет запущен в эксплуатацию в жилом комплексе «Лофтек» в Москве после завершения строительства, где он также будет контролировать доступ посетителям с учетом их данных или предоставленных паролей. Кроме того, через него можно будет получить доступ к личному кабинету жильца, где будут доступны уведомления, квитанции и их оплата. «Промобот» также будет приветствовать и прощаться с жильцами, предупреждать их о погодных условиях и дорожной обстановке.

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.