В Едином расчетно-информационном центре начал работать российский робот
В едином расчетно-информационном центре «Дальневосточной энергетической компании» начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот модели Promobot V.4. общается с людьми и отвечает на их вопросы, облегчая работу сотрудникам. Робот автономный — он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле со стороны человека. Об этом CNews сообщили представители Promobot.
Promobot V.4 может осуществлять следующие задачи: интеграция с информационной базой; ответы на вопросы и консультирование; сканирование документов.
Робот никогда не опаздывает, не отвлекается, не уходит в отпуск и не болеет. Это помогает ему работать в четыре раза эффективнее обычного сотрудника. Новый сотрудник постоянно находится в центре внимания: людям интересно взаимодействовать с роботом — как взрослым, так и детям.
«Мы убеждены, что робот окажется эффективным помощником. Посетителям не придется долго ожидать обратной реакции от сотрудников, поскольку наш механизированный ассистент ускорит этот процесс и, кроме того, повысит общее настроение. Данные в базе робота регулярно обновляются, что позволяет автоматизированному сотруднику предоставлять точную и актуальную информацию», — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
Робот «Егор» трудится как полноценный работник центра: встречает гостей, предлагает им рассказать о возможностях ЕРИЦ, отвечает на интересующие вопросы. При этом Promobot способен подключаться к базам данных, сайтам и сервисам. Он может сканировать паспорт, автоматически заполнять документы и выдавать талоны электронной очереди.
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Компания Promobot основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». Роботы компании трудятся в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.