Российский робот «Промобот» начал работу в Dubai Mall

Российский робот «Промобот» начал работу в Dubai Mall, на одной из центральных улиц Дубаи. Робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, а также приглашает на выставки и шоу. За первую неделю «Промобот» уже пообщался более чем с 3000 посетителей. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Располагается робот на втором этаже ТЦ и его задача — проведение интерактивного шоу для посетителей. Робот консультирует клиентов, помогает в навигации и развлекает гостей.

«Привлечение внимания и коммуникация с посетителями - основные задачи наших роботов. Один из крупнейших ТЦ Дубаи нашел отличное применение для нашей продукции, благодаря чему робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. .

«Промобот»

Компания и представители торгового центра заключили сделку стоимостью $50 тыс.. Для эффективного проведения запуска, специалисты «Промобот» и DubaiMall обучили робота основным направлениям деятельности центра, установили лингвобазу на арабском и английском языках и настроили карту для навигации.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.