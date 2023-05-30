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В медицинском центре Сингапура появился российский робот-администратор

Сервисный робот российского производства «Промобот» начал работу в сети клиник Raffles Medical Group в Сингапуре. Робот-администратор «Промобот» — это автономная система, способная полностью заменить «живого» администратора: он регистрирует пациентов, коммуницирует с ними, отвечает на их вопросы и консультирует по услугам клиники, свободно передвигаясь по помещению. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Олег Кивокурцев, директор по развитию «Промобот»: «Цель сервисной робототехники — освободить человека от скучных, рутинных задач. Медицинский персонал перегружен работой с документами, расписаниями, сотрудники регистратуры несколько десятков раз в день отвечают на одинаковые вопросы. Пришло время автоматизировать этот процесс, позволяя людям сосредоточиться на более сложных и значимых задачах в здравоохранении».

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«Промобот»

Робот-администратор «Промобот» автоматизирует работу регистратуры в клиниках сети Raffles Medical Group. Он регистрирует пациентов и выдает им талоны электронной очереди, сканирует документы, проверяет их на подлинность и идентифицирует владельца. Робот общается с пациентами и отвечает на их вопросы, а благодаря искусственному интеллекту, он знает, где расположен кабинет определенного специалиста, помогает выбрать медицинскую услугу, подсказывает, как записаться к врачу. Робот автономен — он свободно передвигается по клинике и не требует человеческого контроля.

«Появление роботов дает новый импульс развитию медицинского сервиса. Они не только привлекают внимание и вызывают симпатию у посетителей, но и способны существенно оптимизировать работу персонала, автоматизировать многие процессы и позволить персоналу клиники сосредоточиться на более важных задачах», — сказал ИТ-директор сети клиник Raffles Medical Group Тан Кок Ли.

Ранее «Промобот» представил прототип робота-терапевта, который самостоятельно проводит первичный опрос пациента и замеряет простые показатели здоровья, освобождая от этой работы «живой» персонал. Полноценную модель робота компания планирует представить осенью.

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Бизнес

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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