Российский робот обучает норвежских детей математике и программированию

В детском научном центре VilVite в норвежском городе Берген начал работать российский робот «Промобот». Робот помогает посетителям центра — взрослым и детям — изучать математику, программирование и робототехнику. Разработчики обучили искусственный интеллект робота на данных учебников и методических пособий для преподавателей — благодаря чему робот может ответить практически на любой вопрос посетителей центра. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

«В отличие от человека, роботу не нужно тратить время на изучение предмета или запоминание информации — он помнит буквально все, чему его научили. Как правило, люди специализируются на конкретной сфере — например, математике, программированию и робототехнике. Но один робот может быть преподавателем и физики, и биологии, и химии, и вообще чего угодно — это сильно упрощает образовательный процесс», — сказал Олег Кивокурцев, директор по развитию «Промобот».

Не смотря на многозадачность, у робота все же есть основной профиль — математика. В центре VilVite расположен единственный в Европе аттракцион-центрифуга, поэтому робот специализируется на знаниях классической механики: объясняет детям, как работает центробежная сила или закон сохранения энергии.

Российский робот обучает норвежских детей математике и программированию

Тем не менее, полной замены преподавателей роботами бояться не стоит, уверены в «Промобот».

Директор Fuelpay Фредрик Холм Нильсен: «Такие сервисные роботы, как «Промобот» — это символ глобализации общества. Меня восхищает тот факт, что только над одним роботом совместно трудились специалисты из разный областей науки. Труд робототехников, педагогов, физиков и программистов позволили создать уникальный продукт, чьим главным пользователем станут дети, которые занимаются наукой. Это беспрецедентно».

«Промобот» говорит на двух языках: норвежском и английском. Большую лингвистическую базу и программы для обучения детей совместно разработали российские инженеры «Промобот» и скандинавский разработчик ПО Fuelpay.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.