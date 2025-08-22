Резко сократился ввоз смартфонов из Китая в Россию. Обвал гигантский. Опрос

Россия всего за год более чем вдвое сократила закупки китайских смартфонов в денежном выражении. Если еще в июле 2024 г. Россия была на четвертом месте в мире по объемам импорта смартфонов из КНР, то год спустя. она вылетела из первой десятки. Причины происходящего пока не установлены.

Китайские смартфоны оставьте себе

В России более чем в два раза сократились закупки китайских смартфонов пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные китайской статслужбы. По итогам июля 2025 г. импорт рухнул в 2,5 раза год к году.

Если рассматривать период с 1 января по 31 июля 2025 г., то здесь результат уже не такой плачевный, хотя и тоже отрицательный. Импорт смартфонов из КНР за первые семь месяцев 2025 г. упал приблизительно на треть.

Следует отметить, что «Прайм» приводит оценку импорта только в деньгах. В июле 2025 г. Россия закупила в Поднебесной партии смартфонов на сумму $128,8 млн. За январь-июль 2025 г. включительно – на $952,5 млн.

«Прайм» пишет также что поставки китайских смартфонов в июле в 2025 г. выросли на 10% в сравнении с июнем 2025 г.

Xiaomi К дефициту смартфонов в России двукратное сокращение импорта пока не привело

Оценку количества ввезенных в Россию китайских смартфонов агентство «Прайм» не предоставило. Но, с учетом того, что даже дешевые смартфоны Xiaomi Redmi в последнее время стремительно дорожают, можно предположить, что и импорт мобильников из Китая в натуральном выражении тоже показал «отрицательный рост».

Причины происходящего на момент выхода материала известны не были. Не исключено, что описанное падение импорта может быть следствием манипуляций с учетом продаж. Чтобы избежать вторичных санкций, китайские экспортеры при торговле с Россией могут использовать компании-прокладки, расположенные в третьих странах. В этом случае формально документированный товарооборот с Россией может быть существенно ниже реального.

Первые последствия

Китай – крупнейший в мире поставщик смартфонов, потому что именно в этой стране сосредоточены основные игроки глобального рынка мобильников. Это Xiaomi со всеми своими «дочками» (Redmi, Poco, Black Shark и пр.), Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, Infinix и многие другие. Подавляющее большинство крупных китайских вендоров смартфонов официально представлены на российском рынке.

Производителей смартфонов за пределами КНР не так уж много. К крупным можно отнести лишь американскую компанию Apple, корейскую Samsung и тайваньскую Asus. Также есть ряд малоизвестных нишевых брендов, например, Fairphone. В России есть несколько отечественных брендов смартфонов, однако их продажи оставляют желать лучшего ввиду засилья как раз-таки китайских гаджетов. Как сообщал CNews, еще одна причина плохих продаж российских смартфонов – устарелость многих из них в сравнении с китайскими новинками.

С учетом обвала ввоза смартфонов из Китая Россия всего за год лишилась места как в первой пятерке крупнейших китайских умных мобильников, так и в первой десятке. Если в июле 2024 г. она находилась на четвертом месте, то в июле 2025 г. скатилась на 12 строчку.

Дело не в России?

Россия – не единственная страна, ставшая закупать меньше китайских смартфонов. Для примера, их импорт в США в июле 2025 г. упал в 4,4 раза год к году – $2,3 млрд до $535 млн.

Впрочем, США, в отличие от России, из числа крупнейших импортеров китайских мобильников не выбыли. Страна как была на первом месте в этом рейтинге, так на нем и осталась.

По итогам июля 2025 г. в топ-5 импортеров смартфонов из Китая числятся США, Япония, ОАЭ, Чехия и Нидерланды. При этом лишь у двух из этих стран объемы импорта выросли.

Так, у Японии за отчетный период импорт обрушился на 25% до $469,6 млн, у Нидерландов – на 61%, до $331,2 млн. тем временем показатели ОАЭ – $444,9 млн (рост на 45%), Чехии – $420,9 млн (рост на 52%).