В России выпущен суверенный смартфон на отечественном Android. Его может купить каждый. Цена

В России вышел смартфон AQ Phone M11 на базе российской платформы «Ред ОС М», построенной на Android OSP. Мобильник создала компания «ТП Лабс», и его уже можно купить в российской рознице менее, чем за 20 тыс руб. Однако современным смартфон назвать нельзя – его собрали на старом процессоре семилетней давности.

Российский и недорогой

В официальной российской рознице появился отечественный смартфон AQ Phone M11 на базе российской системы «Ред ОС М», о чем CNews сообщил ее разработчик – компания «Ред Софт». Мобильник может купить любой желающий – он доступен, в том числе, и обычным пользователям.

На момент выпуска материала AQ Phone M11 стоил 19 тыс. руб., но продавался исключительно на в магазине Highscreen – в прошлом очень известного российского бренда смартфонов. За разработку отвечала российская компания «ТП Лабс», с которой, как сообщал CNews, связан этот бренд.

«Смартфон можно купить только на официальном сайте производителя и разработчика смартфонов», – сообщили CNews представители разработчика. На вопрос когда стоит ждать появления мобильника в полноценной рознице (в ассортименте ритейлеров и маркетплейсов), в «ТП Лабс» ответили: «Зависит от успеха soft lauch-a».

ТП Лабс AQ Phone M11

«Модель полностью спроектирована в России российскими инженерами, – сказали CNews в «ТП Лабс». – В целях обеспечения оптимального соотношения цена-качество контрактное производство смартфонов налажено в Китае. Мобильная электроника при производстве под заказ имеет высокую себестоимость на рынке. Об успехе можно судить только в крупных сериях и при условии поступлении продукции в продажу со склада. Данная модель участвует в тестовых продажах (soft launch) и выпущена небольшой партией. В настоящий момент в наличии есть несколько сотен устройств. По итогам тестовых продаж будет рассматриваться возможность увеличения количества доступных на рынке устройств».

Смартфон из прошлого

AQ Phone M11 нельзя назвать в полной мере современным смартфоном. Согласно сайту компании в него интегрировали 4 ГБ оперативной памяти (по данным «Ред Софт», этот объем вдвое больше», а емкость накопителя составляет 64 ГБ.

Но самое главное, что заставляет смартфон на годы отставать от ближайших конкурентов в своей ценовой категории – это процессор. В данном случае используется чип Mediatek Helio P35 почти семилетней давности – он вышел в декабре 2018 г.

MediaTek Helio P35 изготовляется по далеко не самому современному 12-нанометровому техпроцессу. Для сравнения, новейшие процессоры имеют техпроцесс 3 нм, а к концу 2025 г. ожидается появление первых 2-нанометровых чипов. В составе этого CPU имеются восемь ядер ARM Cortex-A53, половина из которых работает на частоте 2,3 ГГц, а другая половина – на 1,8 ГГц.

В составе чипа есть графика PowerVR GE8320. В бенчмарках AnTuTu 10 и GeekBench 6 он выдает около 147 тыс. и 800 баллов соответственно.

На вопрос редакции, чем обусловлен выбор столь старой аппаратной платформы для современного смартфона, представители «ТП Лабс» заявили, что смартфон этот вовсе не из 2025 модельного года. «Модель была разработана несколько лет назад для корпоративных заказчиков с упором на обеспечение безопасности пользователя при ее использовании», – заявили они.

Что еще есть в новинке

Следует отметить, что смартфон не может похвастаться легкостью и минимальной толщиной корпуса, хотя противоударность в нем не заявлена. Он весит 240 граммов при толщине 10,2 мм. Можно было бы предположить, что всему виной большой аккумулятор, но он здесь такой же, как и в более тонких смартфонах – 5000 мАч. Заряжается батарея по USB-C, предельная поддерживаемая мощность блока питания производителем не указана.

Экран AQ Phone M11 – это IPS-матрица с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали, соотношением сторон 20:9, диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+ или 1920х1080 пикселей.

Над экраном расположилась камера на 8 МП. Сзади расположен блок из двух камер, но производитель указ разрешение лишь одной из них – 50 МП.

Смартфон укомплектован поддержкой сетей LTE на двух SIM-картах, слотом под карты microSD до 1 ТБ, модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц, а также NFC-чипом, сканером отпечатков пальцев, разъемом 3,5 мм под проводные наушники, FM-тюнером и ресиверами GPS и ГЛОНАСС.

Отечественный Android

AQ Phone M11 управляется платформой «Ред ОС М», созданной компанией «Ред Софт». Как сообщал CNews, в конце 2023 г. ее внесли в реестр отечественного ПО.

Основу системы составляет Android Open Source Project, то есть система поддерживает Android-приложения, количество которых исчисляется миллионами.

Как сообщили CNews в «Ред Софт», новый смартфон «впервые предоставляет широкой аудитории доступ к российской мобильной операционной системе с нативной поддержкой приложений Android и Linux, которая успешно работает без сервисов GMS (Google Mobile Services), легко превращает смартфон в настольный ПК и обеспечивает высокий уровень защиты информации».