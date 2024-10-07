Смартфоны Xiaomi лишатся особой «фишки», благодаря которой они стали популярными. Теперь они станут безликими Android-мобилками

Xiaomi намерена полностью закрыть загрузчик на своих смартфонах по всему миру. Без него нельзя получать root-права, устанавливать сторонние прошивки и вырезать ненужный софт из стандартной оболочки. Возможность разблокировки загрузчика была киллер-фичей смартфонов Xiaomi на раннем этапе, сделавшей их столь популярными и востребованными.

Больше никакой самодеятельности

Компания Xiaomi собирается лишить пользователей по всему миру возможности разблокировки загрузчика на смартфонах, пишет портал GizmoChina. Это будет колоссальный удар по сообществу и в целом по фанатской базе Xiaomi, поскольку возможность разблокировки загрузчика присутствовала в смартфонах компании с самых первых моделей и, наряду со сравнительно невысокой ценой (на ранних этапах), сделала их одними из самых востребованных в мире.

Разблокированный загрузчик дает полную власть над смартфоном. Можно, к примеру, получить root-права, при помощи которых творить с базовой прошивкой мобильника, что душе угодно. Например, появится возможность не просто отключать ненужные приложения, а вырезать их из системы. Также станет можно менять любые параметры ОС, ставить нужное ПО, требующее root-прав, например, продвинутые брандмауэры.

Разблокировка загрузчика также позволяет отказаться от предустановленной прошивки и установить вместо нее любую кастомизированную, что напрямую и очень сильно влияет на функциональные возможности смартфона. За 14 лет существования Xiaomi и 13 лет, что она выпускает смартфоны, в мире сформировалось внушительных размеров сообщество разработчиков и пользователей таких прошивок. Если загрузчик на смартфонах Xiaomi больше нельзя будет разблокировать, то едва ли это комьюнити продолжит существование.

Xiaomi Xiaomi не убивает, но "реформирует" свою прошивку

Важно отметить, то пока что речь идет о вечной блокировке смартфонов именно Xiaomi. У компании также есть суббренды Poco, Redmi и BlackShark – возможно, «зацепит» и их, но пока информация об этом отсутствует.

Первые звоночки

У Xiaomi есть опыт по лишению пользователей возможности разблокировки загрузчика на смартфонах – она запрещает делать это в Китае. В этой стране она ссылается на требования властей к безопасности персональных устройств, потому что обратная сторона медали в данном случае – отсутствие у смартфона защиты перед различным вредоносным ПО.

На мировой рынок китайская практика пока не распространяется, но Xiaomi раз за разом усложняет процесс разблокировки загрузчика.

Для примера, на ранних этапах достаточно было простого электронного письма на адрес Xiaomi с просьбой о снятии блокировки и указанием серийного номера смартфона и его IMEI. Такие просьбы удовлетворялись почти без задержек, но с течением времени увеличивалось время рассмотрения заявок, и нарастало количество требований к информации в письме.

Иногда пользователям приходилось ждать решения Xiaomi неделями, а перед этим в подробностях описывать, зачем им в принципе потребовалась разблокировка загрузчика. И если поначалу Xiaomi принимала письма на английском языке, то в последнее время такие заявки рассматриваются все реже – сотруднику редакции CNews, пользующемуся смартфонами Xiaomi с 2017 г., приходилось писать письмо на китайском языке, чтобы Xiaomi снизошла до разблокировки загрузчика на его прежний Redmi Note 10S.

Так что же изменится

Если Xiaomi введет глобальный запрет на разблокировку загрузчика, это значительно ограничит возможности кастомизации смартфонов, доступные пользователям. Фактически, Xiaomi обяжет их пользоваться только стандартной прошивкой, которая не устраивает очень многих из-за не самой высокой производительности, огромного «аппетита» по части оперативной памяти и места на накопителе, а также из-за гигантского количества рекламы во всех штатных приложениях, которую еще и не так просто отключить.

Спам – это первое, что вырезают создатели кастомных прошивок, потому что Xiaomi зарабатывает на своих пользователях дважды – сначала она по их собственному желанию продает им смартфоны и планшеты, а затем показывает им же рекламу, но уже без их на то воли.

Когда ждать

Как пишет GizmoChina, возможность разблокировки загрузчика исчезнет вместе с релизом прошивки HyperOS 2.0, который ожидается в начале 2025 г. вместе с премьерой флагманских смартфонов Xiaomi серии 15. Она могла бы называться Mi 15, но в августе 2021 г. Xiaomi убила бренд Mi. Прошивки MIUI, которая с устанавливалась на смартфоны Xiaomi с 2011 г., тоже больше нет – в конце 2023 г. она была заменена на HyperOS.