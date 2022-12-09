Производители устраивают дефицит смартфонов. Их выпуск стремительно сокращается, на всех может не хватить

За год объем выпущенных смартфонов сократился на несколько десятков миллионов устройств. Это последствия стагнации мировой экономики. Немного нарастили выпуск лишь Xiaomi, Apple и Samsung, но это временно. Подобное может привести к нехватке смартфонов на мировом рынке. В России это уже происходит – еще летом жители страны столкнулись с дефицитом Apple iPhone и Samsung Galaxy.

Конвейер замедляется

В мире резко упало количество выпускаемых смартфонов. Объем падения составляет десятки миллионов устройств, притом не за год, а всего за три месяца.

По информации аналитической компании TrendForce, в III квартале 2022 г. (1 июля – 30 сентября) с конвейеров сошло около 289 млн смартфонов, среди которых и Apple iPhone, и Samsung Galaxy, и мобильники Xiaomi со всеми ее дочерними брендами – Black Shark, Redmi и Poco. На первый взгляд кажется, что это гигантское количество, но на деле нужно смотреть в сравнении.

289 млн – это на 0,9% меньше количества смартфонов, собранных во II квартале 2022 г. (1 апреля – 30 июня). Здесь разница тоже не особо заметна, поэтому следует сравнить с показателями III квартала 2021 г., когда еще не было ни мировой экономической рецессии, ни других событий, начавшихся приблизительно в конце февраля 2022 г. Именно это в TrendForce считают основной причиной падения спроса на смартфоны во всем мире.

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Здесь разница становится в разы более существенной. В третьей четверти 2021 г. вендоры произвели на 11% смартфонов больше, чем годом позже.

Кто виноват

Происходящее – вдвойне нестандартная практика, поскольку обычно именно на июль-сентябрь каждого года приходится пик производства смартфонов, и никто даже не думает сокращать его. Производители понимают, что впереди новый учебный год, а также возвращение людей из отпусков, а затем и вовсе праздничный сезон, и потому заранее готовятся к повышенному спросу на свою продукцию.

В падении производства в данном случае виноваты исключительно китайские бренды, да и то не все. Например, корейская Samsung нарастила объемы выпуска на 3,9% в сравнении с II кварталом 2022 г.) до 64,2 млн устройств. Партнеры Apple собрали 50,8 млн iPhone, и это тоже больше, нежели за предыдущий квартал.

По прогнозам TrendForce, и Samsung, и Apple по итогам IV квартала 2022 г. отчитаются о падении производства. В случае Apple это в первую очередь будет связано с забастовками работников компании Foxconn, выпускающей iPhone. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Китайской Xiaomi тоже удалось избежать падения производства. Однако компаниям Oppo, OnePlus и Vivo из состава холдинга ВВК в этом плане не так повезло. Статистику бренда Realme, тоже из ВВК, аналитики TrendForce не приводят.

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Эксперты уверены, что в ближайшем будущем везение Xiaomi закончится, и ей тоже придется сокращать производство смартфонов. Основной рынок сбыта ее продукции – это Китай, и он уже давно перенасыщен умными телефонами. Свою лепту вносят и продолжающиеся в КНР ковидные ограничения, что крайне негативно сказывается на покупательской способности граждан.

На мировом рынке смартфонов основные игроки пока не меняются

Это в равной степени касается и других китайских производителей. Чтобы поддерживать рост, Xiaomi, Oppo, Vivo и другие компании должны будут сосредоточиться на расширении за рубежом, сохраняя при этом свои доли на внутреннем рынке.

Еще не все потеряно

По прогнозам TrendForce, в IV квартале 2022 г. с конвейера сойдет около 319 млн смартфонов. Это на 9,3% больше результата III квартала 2022 г., но итоговые показатели всего 2022 г. все равно окажутся ниже, чем в 2021 г.

Кроме того, прогноз экспертов TrendForce не учитывает ситуацию, в которую из-за Foxconn оказалась втянута Apple. Также следует учитывать, что ее смартфоны iPhone 14 и 14 Plus продаются настолько плохо, что ей уже пришлось сократить объемы их партий.

Удар по России

В числе первых, кого могут коснуться последствия сокращения производства смартфонов, могут оказаться россияне. Еще в начале весны 2022 г. из страны начали уходить крупные иностранные вендоры техники, среди которых оказались Samsung и Apple – главные игроки мирового и, не так давно, российского рынков смартфонов. В итоге к концу лета 2022 г. в России образовалась тотальная нехватка iPhone и смартфонов Samsung, их импорт сократился на 90% в сравнении с январем 2022 г.

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В настоящее время мобильники этих марок ввозятся в Россию по схемам параллельного (легализованного «серого») импорта. Xiaomi от россиян пока не отворачивается. За счет этого к концу августа 2022 г. она заняла более 40% российского мобильного рынка. Но если и она сократит производство, то купить новый смартфон обычному россиянину может стать заметно сложнее.