На рынке смартфонов революция. Россияне вышвырнули iPhone и Samsung из топа продаж. Опрос

В России поменялся топ-3 брендов по количеству проданных смартфонов. В нем больше нет ни Samsung, ни Apple, хотя они годами очень уверенно держались в первой тройке. Их полностью вытеснили китайские производители – их техника дешевле, к тому же купить ее можно безо всякого параллельного импорта, а значит, без дополнительной переплаты.

Больше никакой Кореи

По итогам 2023 г. самыми популярными смартфонами в России оказались китайские аппараты. Россияне стали намного реже покупать корейские и американские мобильники , вследствие чего их производителям больше нет доступа в топ-3 по объемам отгруженных устройств.

Как сообщили CNews представители «Мегафона», топ-3 самых популярных у россиян брендов смартфонов выглядит так: на первом месте с 20-процентной долей, «серебро» получила бывшая «дочка» Huawei – компания Honor с результатом 19,4%, а замыкает первую тройку внезапно Xiaomi, у которой 19% российского рынка смартфонов. Следует напомнить, что Realme умеет удаленно блокировать смартфоны россиян, если те купили их не в России – например, заказали напрямую из Китая. Xiaomi в подобном замечена не была.

Фото: pressahotkey / FreePik iPhone россияне покупали намного реже, чем в 2022 году

Тем временем, россияне больше не хотят покупать мобильники Samsung и Apple, тем более что обе они поддержали антироссийские санкции и ушли из России почти одновременно, в первых числах марта 2022 г. Samsung всего за год скатилась с первого на пятое место, заняв лишь 12% рынка и пропустив вперед Tecno с 17-процентной долей. Apple и вовсе выбыла из топ-5 и еле удержала долю в 8%.

Все меняется очень быстро

Вся приведенная выше статистика основана на результатах работы розничной сети «Мегафона». Однако схожая динамика зафиксирована и у других ритейлеров – китайские бренды в первой тройке, а Samsung и Apple – едва ли не на задворках.

О том, как быстро россияне меняют свои предпочтения, и как легко они могут отказаться от техники привычного бренда, можно судить по Samsung. По итогам 2022 г. в рознице «Мегафона» Samsung делила первое место с Xiaomi – у обеих было по 24% рынка. За ними шла Realme с 21%, а третье место удерживали одновременно Apple и Tecno с долями в пределах 11%.

В России самый дешевый iPhone стоит намного дороже превосходящих его по возможностям Android-смартфонов

Если посмотреть на статистику 2021 г., когда Россия и россияне едва отошли от последствий ковидного 2020 г. еще не погрузились в последствия 24 февраля 2022 г., то Samsung удерживала 39% российского рынка смартфонов, за ней следовала Xiaomi с 29%, у Apple было 12%, у Realme и Honor - 8% и 4% соответственно. Доля бренда Tecno, который в 2023 г. добрался до четвертой строчки и 17%, была около 0%.

Отрицать очевидное невозможно

Другие ритейлеры тоже подтверждают, что россияне почти полностью перешли на китайские смартфоны. Представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили CNews, что по итогам 2023 г. смартфоны из КНР заняли суммарно свыше 75% российского мобильного рынка в натуральном выражении и в 50% в денежном, и это исторический рекорд.

По объемам продаж в этой сети, в порядке убывания, лидируют Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung, Infinix и Apple, хотя год назад в топ-5 входили Xiaomi, Realme, Samsung, Apple и Tecno.

Крупнейшие маркетплейсы тоже фиксируют падение спроса на корейские и американские смартфоны при одновременном росте популярности китайских мобильников. По итогам 2023 г. топ-5 брендов в Wildberries выглядит так: Infinix, Tecno, Xiaomi, Samsung и Apple. Как сообщили изданию представители торговой площадки, активнее всего росли продажи у Tecno и Infinix.

Китайские флагманы стоят дешевле, нежели аналогичные по производительности iPhone и смартфоны Samsung

Статистика Ozon очень похожая: топ-3 – это Xiaomi, Tecno и Infinix, на четвертой строчке Realme, а Samsung оказался на пятом месте. Здесь изменения очень значительные, ведь еще в конце 2022 г. Samsung была на втором месте, а Apple, которой сейчас вообще нет в статистике, находилась на пятом, сообщили CNews в Ozon.

Самыми популярными брендами смартфонов в «Яндекс Маркете» по количеству проданных устройств в 2023 г. стали Xiaomi, Realme, Apple и Samsung и Tecno, пишут «Ведомости».

Деньги или объемы продаж – что важнее

Китайские бренды смартфонов лидируют в России по объемам продаж, но основную кассу делает, как и раньше, компания Apple. Она удерживает первое место на рынке в денежном выражении, утверждают собеседники издания, а за ней следуют Xiaomi, Samsung, Tecno и Realme.

Причина такого расположения брендов проста – смартфоны Apple как стоили дороже устройств на Android, так и продолжают стоить, притом в России на них идет дополнительная наценка. Связано это с параллельным импортом – нынешние логистические цепочки сложны и запутаны, что ведет к росту конечной цены устройств.

Для примера, самый дешевый смартфон Apple, iPhone SE 2022, в США стоит $479 (44,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 декабря 2023 г.) за версию на 128 ГБ. В «Ситилинке» редакция CNews нашла этот смартфон по цене 54,5 тыс. руб.

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Данное детище Apple имеет морально устаревшие спецификации и дизайн прямиком из 2017 г, когда вышел iPhone 8. Тем не менее, оно стоит на уровне почти флагманского Xiaomi 12T Pro, который на официальном российском сайте Xiaomi предлагается за 56 тыс. руб. в комплектации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Предоставленная изданию статистика компании Fplus гласит, что Apple удерживает чуть меньше трети российского рынка смартфонов в денежном выражении – 32,7%. Samsung, чьи смартфоны тоже недешевые, в том числе и из-за параллельного импорта, на втором месте – 16,8%. Далее следуют Redmi (13,5%), Tеcno (7%) и Realme (6,7%).

При этом россияне теперь все чаще не готовы тратить много денег на новый смартфон. «В ценовых сегментах в штучном выражении до 60% увеличилась доля устройств стоимостью до 15 тыс. руб., в деньгах на них приходится до 25%. В денежном эквиваленте наибольшую долю занимают девайсы дороже 50 тыс. руб., на которые приходится, как и годом ранее, 40% продаж и 10% рынка в количественном выражении», – сказал CNews глава департамента «Телеком» М.Видео-Эльдорадо Сергей Уваров.



