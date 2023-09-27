Старт продаж новой серии смартфонов Xiaomi 13T

Компания diHouse с о старте продаж новой серии смартфонов Xiaomi 13T на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 13T осуществляют фотосъемку профессионального уровня благодаря трем камерам с объективами Summicron. Среди них – широкоугольная камера 50 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и асферической линзой 7P, позволяющей захватывать больше света и поддерживающей съемку с высоким динамическим диапазоном, телеобъектив 50 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм. Сверхширокоугольная камера с разрешением 12 МП и эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм подходит для панорамной и пейзажной съемки. Благодаря 100% DCI-P3 камеры Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 13T имеют более широкий цветовой диапазон.

В серии Xiaomi 13T также реализована функция пользовательских фотостилей в режиме Pro. Она позволяет настраивать тональность и текстуру на этапе предварительной настройки, сохраняя больше деталей и цветов для последующей обработки.

Технология 10-битной видеозаписи LOG 4:2:0 H.265 дает возможность снимать детализированные видео. Предустановленная функция Rec.709 LUT обеспечивает точность цветопередачи и визуальную глубину.

Возможности персонализации контента позволяют импортировать в устройство свой любимый стиль LUT и придать видеороликам свой фирменный характер. В Xiaomi 13 Pro реализована возможность съемки видео в формате 8K. Широкоугольная камера с разрешением 50 МП поддерживает OIS и EIS, поэтому видеоролики остаются стабильными во время движения.

Тыловые камеры Xiaomi 13T поддерживают запись в формате 4K на всех фокусных расстояниях, а также позволяют редактировать видео. В режиме Pro функция видеоредактора в приложении «Галерея» позволяет редактировать титры и дополнительные звуковые дорожки в виде отдельных треков, что подходит для создания коротких видеороликов для платформ социальных сетей или личного влога.

Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 13T отличаются широкими возможностями повышения энергоэффективности и длительным временем автономной работы.

Xiaomi 13T Pro оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9200+ с восьмиядерным процессором, обеспечивающим частоту до 3,35 ГГц. В него также встроен графический процессор Arm Immortalis-G715. Xiaomi 13T оснащен процессором MediaTek Dimensity 8200-Ultra, созданным для обеспечения высокой энергоэффективности с использованием 4-нм техпроцесса TSMC, позволяющего повысить производительность CPU и GPU. Теплоотвод в Xiaomi 13T улучшен благодаря пластине из нержавеющей стали VC, обеспечивающей охлаждение телефона.

Xiaomi 13T Pro поддерживает функцию Xiaomi 120W HyperCharge, которая позволяет зарядить устройство на 100% за 19 минут.

Старт продаж новой серии смартфонов Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13T, выполненные в классическом стиле дизайна серии Xiaomi 13, доступны в трех цветовых вариантах: синем, зеленом и черном. Задняя панель модели в синем цвете отделана премиальной экокожей Xiaomi BioComfort, задняя панель моделей в зеленом и черном цветах выполнена из глянцевого стекла. Оба смартфона имеют класс защиты от воды и пыли IP68.

Цифровизация страхования: какие новинки внедряют лидеры рынка Цифровизация

Розничная стоимость модели Xiaomi 13T в конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ составит 47 990 руб, а версии 12 ГБ + 256 ГБ – 54 990 руб. Xiaomi 13T Pro будет доступен по цене 79 990 руб. за версию 12 ГБ + 256 ГБ, 84 990 руб. за версию 12 ГБ + 512 ГБ и 92 990 руб. за версию 16 ГБ + 1 ТБ.

Покупатели Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro смогут рассчитывать на послепродажное обслуживание: гарантию 24 месяца, одну бесплатную замену экрана в течение шести месяцев с момента покупки, один бесплатный негарантийный ремонт в течение 12 месяцев с момента покупки, подменный смартфон на время ремонта и специальную телефонную линию для обслуживания.

***

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» поддержка ит-отрасли

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

