Серия Xiaomi 11T поступает в продажу в России

Компания Xiaomi сообщает о старте продаж серии Xiaomi 11T на российском рынке. С сегодняшнего дня смартфоны Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro можно приобрести в официальных каналах.

Флагманские камеры позволяют запечатлевать моменты жизни в наилучшем качестве, процессоры молниеносно обрабатывают контент, дисплеи с высокой частотой обновления гарантируют максимально достоверное отображение картинки, а стереодинамики дополнят эффект погружения.

Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro предлагаются в трех цветовых вариантах: «Метеоритный серый», «Лунный белый» и «Небесный голубой».

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro будет доступен в версиях 12 ГБ + 256 ГБ за 59 990 руб. и 8 ГБ + 128 ГБ за 53 990 руб. Xiaomi 11T – в версиях 8 ГБ + 128 ГБ за 44 990 руб. и 8 ГБ +256 ГБ за 49 990 руб. Приобрести смартфоны можно на mi.com и в официальных магазинах Xiaomi Store, «М. Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Связной», «Мегафон», «Билайн», «Теле2», «Ноу-Хау», «Технопарк», AliExpress Tmall, OZON, Wildberries, «Ситилинк».

Для всех пользователей, которые приобретут Xiaomi 11T или Xiaomi 11T Pro в период с 9 ноября по 4 декабря 2021 г., будет действовать специальное предложение, в рамках которого покупатель может рассчитывать на бесплатный ремонт в течение двух лет, бесплатную замену экрана в течение шести месяцев или одного года при покупке на mi.com.

Первые покупатели, оформившие предзаказ на Xiaomi 11T Pro или Xiaomi 11T, уже успели получить в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC или Mi Smart Band 6, а также умную колонку Mi Smart Speaker. В рамках дополнительной акции 9 ноября 2021 г. при покупке Xiaomi 11T клиенты могут рассчитывать еще на один подарок – беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro.

Дополнительно при покупке любого смартфона Xiaomi с 1 октября по 31 декабря 2021 г. покупатель получит в подарок трехмесячную подписку на онлайн-кинотеатр KION.