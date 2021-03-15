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«ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года

Телеком Мобильная связь

В 2021 г. «ВТБ мобайл» начнет работу в девяти новых регионах России (на данный момент услуги оператора доступны в Москве и Санкт-Петербурге). Первыми из новых субъектов федерации, в которых появился «ВТБ мобайл», с 15 марта 2021 г. стали Калининград и Волгоград. Получить SIM-карту можно во всех региональных отделениях ВТБ.

Подключиться к «ВТБ мобайл» может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. Возможен переход с сохранением своего мобильного номера, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1 тыс. руб. на счет. Для этого необходимо оформить заявку в офисе банка и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер. «ВТБ мобайл» также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С ее помощью владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно, не выходя из дома, через приложение «ВТБ мобайл старт».

Всем абонентам «ВТБ мобайл» доступен к подключению тарифный план «Оптимальный» − 15 ГБ интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 руб. в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении «ВТБ мобайл» или на сайте оператора.

Абонентам доступны все преимущества «ВТБ мобайл»: оплата до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России, а также бесплатный доступ к приложениям «ВТБ онлайн» и «ВТБ мои инвестиции», в том числе за границей и при нулевом балансе. Безопасность использования мобильной связи обеспечивается защитой от подмены SIM-карты, спам-звонков и отсутствием платных подписок и непредвиденных списаний.

«С момента запуска к «ВТБ мобайл» подключились более 300 тыс. человек. Все они ценят выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Наша цель — предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов. В этом году мы начнем активную региональную экспансию и охватим еще семь регионов страны», – сказал Владислав Соколов, генеральный директор компании «ВТБ мобайл».

ВТБ запустил мобильного оператора «ВТБ мобайл» в сентябре 2019 г. Он работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. На сегодняшний день получить SIM-карту можно в офисах банка в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской и Волгоградской областей.



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