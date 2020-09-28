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Спецпроекты

К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов

Телеком Инфраструктура Мобильная связь

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития банковских MVNO за первое полугодие 2020 г. Проекты банков стали драйвером роста не только «фабрики» MVNO Tele2, но и всего российского рынка виртуальных операторов. За первое полугодие 2020 г. число клиентов банковских MVNO выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2 млн абонентов. Таким образом, проекты банков обслуживают почти половину клиентов всех MVNO-партнеров Tele2 и занимают пятую часть российского рынка виртуальных операторов.

Банковские виртуальные операторы лидируют в «фабрике» MVNO Tele2 по динамике роста абонентской базы и выручки. Общее число клиентов банковских MVNO выросло в 2,2 раза год к году, а выручка от работы этого сегмента – в 2,4 раза. При этом общие показатели развития всего направления виртуальных операторов таковы: на 85% увеличилась абонентская база всех MVNO-партнеров Tele2, выручка от этих проектов – в 2 раза.

Эксперты агентства «ТМТ Консалтинг» в конце 2019 г. прогнозировали сохранение высокой динамики российского рынка MVNO, «при этом он по-прежнему будет формироваться в первую очередь текущими лидерами рынка: операторами связи и крупнейшими банками», сделали вывод аналитики. По их же оценкам, в России чуть больше 10 млн человек пользуются услугами виртуальных операторов. Таким образом, на банковские MVNO приходится 20% рынка.

Запуск виртуальных операторов позволяет коммерческим банкам развивать собственную экосистему услуг для своих клиентов: объединять финансовые и телеком-сервисы, связывать предложения услуг мобильной связи и программы лояльности банков, делать более привлекательными банковские продукты.

Первым виртуальным оператором банка стал «Тинькофф Мобайл» – он вышел на рынок в декабре 2017 г. В сентябре 2018 г. запустился «Сбермобайл», а спустя год – «ВТБ Мобайл». Все банковские операторы в России работают на сети Tele2. Запускать MVNO-проекты быстро и с минимальными затратами позволяет MVNE-платформа оператора (mobile virtual network enabler).

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2, сказал: «Успех виртуального оператора базируется на создании уникального нишевого продукта для лояльной аудитории. Коммерческий банк объединяет в себе все компоненты для запуска эффективного MVNO-проекта. Во-первых, банк может консолидировать в одном предложении дебетовые карты, мобильную связь, привилегии от партнеров и бонусы за пользование разными продуктами. Во-вторых, коммерческие банки уже имеют солидную клиентскую базу, их пользователям выгодно оставаться внутри экосистемы и при этом экономить на разных видах услуг. При этом партнеры могут быть уверены в высоком качестве связи и мобильного интернета Tele2, ведь оператор активно инвестирует в развитие сети».

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