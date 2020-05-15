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ВТБ обновил мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции»

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«ВТБ капитал инвестиции» выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции», в которой переработан дизайн, изменена цветовая гамма, добавлены новые виджеты, анимация, шрифты, расширена функциональность. В частности, оптимизировано отображение счетов и расширен список облигаций, по которым в котировальный стакан транслируется доходность. Теперь он доступен практически по всем долговым инструментам.

Изменение дизайна приложения – первый шаг к его глобальной переработке. В настоящее время частично оптимизированы экраны, улучшена анимация и поведение некоторых важных элементов.

В новой версии расширена функциональность по аналитике инвестиционных портфелей. Проведена визуализация структуры портфеля в разрезе групп активов, отраслей, стран и валют. Также можно посмотреть полный состав портфеля в разбивке по соглашениям с указанием доли конкретного актива в портфеле. Дивидендные истории и планируемые выплаты по акциям теперь стали доступны для всех иностранных акций. Теперь купонные расписания предоставляются по всему списку еврооблигаций, включая те, что торгуются только на внебиржевом рынке. В котировках в разделах с соответствующими активами появились кнопки перехода в дивидендный и купонный календари по иностранным акциям и еврооблигациям соответственно.

«Мы постоянно работаем над оптимизацией наших продуктов, стремимся сделать их лучше и удобнее. При этом важнейшим приоритетом для нас остается надежность и бесперебойное функционирование всех систем. Это особенно важно сегодня, когда интерес населения к инвестиционным продуктам значительно возрос», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций», старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Сегодня активными пользователями «ВТБ мои инвестиции» являются более 250 тыс. человек. В среднем в день через приложение сейчас совершается более 340 тыс. сделок на общую сумму более 50 млрд руб. За последние два месяца по сравнению с февралем данные показатели выросли в два раза.

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