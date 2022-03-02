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Клиентам «ВТБ мои инвестиции» доступны сервисы в личном кабинете брокера и в Quik

Из-за введенных санкций работа мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции» на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Весь функционал доступен клиентам в личном кабинете брокера и в системе Quik, также можно обратиться в ближайший офис ВТБ, оказывающий инвестиционные услуги. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Клиентам, использующим смартфоны на Android, будет необходимо переустановить приложение «ВТБ мои инвестиции» по ссылке с сайта брокера ВТБ. Инструкция по подключению будет размещена там же.

Также ВТБ продолжает оперативно информировать клиентов о происходящем в Telegram-канале «ВТБ мои инвестиции».

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