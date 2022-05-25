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Мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции» стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия

Клиенты «ВТБ мои инвестиции», пользующиеся устройствами с системой Android, могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore, разработанном VK. Об этом CNews соощили представители ВТБ.

Мобильное приложение заранее прошло проверку в RuStore и для удобства клиентов «ВТБ мои инвестиции», пользующихся устройствами с операционной системой Android, было опубликовано в магазине вместе с его открытием.

Кроме того, для быстрого и удобного доступа к приложению «ВТБ мои инвестиции» через браузер разработана универсальная веб-версия, которая работает на всех смартфонах и планшетах. Ярлык приложения для быстрого доступа к нему можно разместить на экране устройства.

Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.

Инструкции по установке мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции» для различных операционных систем доступны на сайте ВТБ.

Команда «ВТБ мои инвестиции» активно работает над обновлением и оптимизацией работы мобильного приложений. В ближайшее время для его пользователей появятся новые функции и сервисы.

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