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«ВТБ Мои Инвестиции» предложили участие в размещениях акций без комиссий

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«ВТБ Капитал Инвестиции» обновили мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Теперь пользователи могут участвовать в первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещениях акций на Московской Бирже. До конца октября 2020 г. при участии в размещении не взимается брокерская, биржевая и депозитарная комиссии.

В настоящий момент до 16:00 МСК 6 октября 2020 г. идет прием заявок в рамках размещения акций «Совкомфлота». Ожидаемая дивидендная доходность бумаг за 2020 г., исходя из цены размещения — более 6% в долларах. Минимальная сумма инвестиций для участия в размещении – порядка 1 тыс. руб.

«Сделать инвестиции доступными каждому – для нас важная задача. Мы стараемся обеспечить простой и удобный доступ нашим клиентам ко всем возможностям, которые дает рынок ценных бумаг. То, что теперь принять участие в IPO и SPO можно в один клик – важный шаг в этом направлении. Мы уже видим, насколько высок спрос по данной возможности. Уверен, что такие изменения будут стимулировать дальнейший приток розничных инвестиций на рынок, обеспечат доступ к капиталу для российских компаний и будут способствовать в целом развитию экономики нашей страны», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

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