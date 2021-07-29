Новая версия приложения «ВТБ мои инвестиции» дает возможность открыть ИИС без посещения офиса

«ВТБ капитал инвестиции» обновили мобильное приложение, предоставив его пользователям возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) без посещения отделения банка. Если у клиента ИИС находится у другого брокера, будет предложено подать заявление на перевод активов в ВТБ. При этом приложение позаботится о своевременном закрытии счета у другого брокера и переводе активов в ВТБ, чтобы налоговая льгота была сохранена.

«ВТБ капитал инвестиции» продолжили интегрировать продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу «ВТБ мои инвестиции». Теперь клиенты «ВТБ капитал управление активами» смогут видеть свой портфель стратегий доверительного управления (ДУ) в приложении (они будут отображаться на одном экране с брокерским счетом и ИИС), что делает его удобнее. В рамках предыдущих обновлений через «ВТБ мои инвестиции» стала доступна информация о портфелях паевых инвестиционных фондов (ПИФ) «ВТБ капитал управление активами».

В новой версии «ВТБ мои инвестиции» клиенты получили возможность скрывать баланс портфеля, чтобы при входе в приложение не было видно сколько денег на счету. А также, по просьбам пользователей, были убраны ограничения на количество инструментов в разделе «Избранное».

«ИИС дают возможность частным инвесторам получить дополнительный доход в виде налоговых льгот. Поэтому мы стремимся упростить работу с этим видом счетов. Теперь открыть ИИС можно в приложении, не выходя из дома. В мае текущего года у наших клиентов появилась возможность оформлять налоговый вычет по ИИС в один клик. В рамках текущего обновления приложения мы продолжили объединение всех доступных продуктов на базе единой платформы, что также нацелено на повышение прозрачности и удобства инвестирования для клиентов ВТБ», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ.

Аудитория мобильного приложения стремительно растет и сейчас число ежедневно использующих его клиентов достигает 350 тыс. человек. Каждый день в мобильном приложении совершается около 1 млн сделок с оборотами более 100 млрд руб. в день.