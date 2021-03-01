Спецпроекты

Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сделки с ценными бумагами и другими инвестиционными инструментами в мобильном приложении «ВТБ мои инвестиции» теперь можно совершать с 7 утра. «ВТБ капитал инвестиции» организовали доступ клиентов к ранним торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах с 1 марта. Утром клиенты смогут торговать ценными бумагами США на Санкт-Петербургской бирже, проводить сделки на валютной и срочной секциях Мосбиржи. В первый день торгов оборот клиентов «ВТБ капитал инвестиции» превысил 7,2 млрд руб., что соответствует 5,2% от среднего показателя за день по итогам февраля. Средний ежедневный оборот клиентов «ВТБ капитал инвестиции» в феврале достиг 137,5 млрд руб.

В утреннюю сессию 1 марта клиенты «ВТБ капитал инвестиции» совершили 40 тысяч сделок. Самыми популярными инструментами на срочном рынке Мосбиржи оказались фьючерс на доллар (SIH 1), на индекс РТС (RIH 1), на нефть (BRJ 1), золото (GDH1). На валютном рынке 90% оборота пришлось на пару рубль-доллар, 9% - евро-рубль. На Санкт-Петербургской бирже самыми популярными инструментами у клиентов ВТБ оказались акции G1 Therapeutics, Virgin Galactic Holdings, Pfizer, AT&T, Momo inc, Apple.

«Итоги первого дня показали, что потребность в расширении времени торговых сессий есть. Считаем, что в скором будущем торги будут возможны в режиме 24/5, а далее 24/7. Растущий интерес к инвестициям и соответствующий запрос клиентов создают к этому предпосылки. Мы стремимся сделать так, чтобы у наших клиентов все рынки мира были под рукой в любой момент времени, сейчас они могут совершать сделки с 7 утра и до 2 часов ночи. Мы ждем дальнейшего серьезного роста рынка частных инвестиций в России и проникновения инвестиций в сбережения россиян и стараемся предложить наиболее удобные условия обслуживания, полную прозрачность и надежность систем», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Весь март «ВТБ капитал инвестиции» совместно с Мосбиржей проводят специальную акцию. Клиент «ВТБ капитал инвестиции» с наибольшим количеством заявок по сделкам на площадках Мосбиржи, исполненных с 1 по 31 марта, получит iPhone 12, еще пять следующих за ним по этому показателю участников – другие ценные призы. В дополнение к этому клиенты получат «умную» колонку от Московской биржи.



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