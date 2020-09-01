«ВТБ Мои Инвестиции» стали доступны пользователям смартфонов Huawei и Honor

Мобильная платформа для инвестиций «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступна в официальном магазине приложений AppGallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение заменяет собой профессиональный торговый терминал и дает доступ к 33 биржам по всему миру, а также предоставляет аналитику по рынку и отдельным инструментам и инвестиционные идеи. С его помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 10 тыс. инструментов, совершать OTC сделки, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов.

В приложение интегрирован бесплатный сервис – первый официально аккредитованный робосоветник в России. Он поможет определить риск-профиль клиента и собрать подходящий ему инвестиционный портфель, а далее будет его отслеживать и выдавать рекомендации в случае необходимости ребалансировки. Для удобства пользователей в приложении есть виртуальные помощники, разработанные на базе искусственного интеллекта, которые ответят на возникающие вопросы и сделают навигацию по инвестплатформе легче.

«Цель "ВТБ Капитал Инвестиции" сделать инвестиции доступными всем. Наша мобильная платформа – это универсальное решение, которое позволяет просто и удобно сформировать инвестиционный портфель и управлять им, покупать ценные бумаги по всему миру, знакомиться с аналитикой и взглядом профессионалов на рынки. И мы стараемся, чтобы доступ к приложению был у всех, поэтому рады тому, что теперь приложением смогут пользоваться и обладатели Huawei и Honor. Мы рассчитываем, что в будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

«Начиная работу с такой крупной компанией как ВТБ, для нас важно выстраивать стратегическое партнерство по всем направления бизнеса. Мы рады, что теперь широкий функционал приложения "ВТБ Мои Инвестиции" стал доступен нашим пользователям в AppGallery. Мы продолжим пополнять нашу экосистему такими удобными и высокотехнологическими решениями в будущем», – сказал Михаил Комков, вице-президент экосистемы Huawei и Honor.