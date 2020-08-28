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«ВТБ Капитал Инвестиции»: интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях

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«ВТБ Капитал Инвестиции» провели онлайн-диалог для инвесторов с компанией Mail.ru Group. В ходе мероприятия представители эмитента рассказали о текущих трендах на рынке онлайн-рекламы, поделились планами дальнейшего развития. Участники онлайн-конференции задавали вопросы о стратегии компании и новых точках роста.

В ходе мероприятия было отмечено, что переток рекламных бюджетов в сторону онлайна продолжится. Mail.ru Group в связи с этим ожидает роста своей доли с 16% до минимум 20% на рынке рекламы. Также менеджмент компании рассчитывает на рост финансовых показателей за счет развития в области игр и образовательных проектов. На онлайн-образование приходится всего менее 3% от общих объемов рынка образования в России (1,8 трлн руб.), это направление имеет огромный потенциал. Выручка компании от проектов по данному профилю во II квартале выросла на 264% год к году и превысила 1 млрд руб. В ходе конференции был задан вопрос о выплате дивидендов в будущем. Представители компании не исключили такую возможность при наличии свободного денежного потока, отсутствии привлекательных инвестиций или в случае продажи непрофильных активов.

Всего в рамках конференции представители Mail.ru ответили на 90 вопросов, в мероприятии приняло участие более 1,2 тыс. человек. В ближайшее время в продолжении цикла бизнес-диалогов с эмитентами «ВТБ Капитал Инвестиции» проведут конференции с «Ростелекомом», «Северсталью», Etalon Group, «Татнефтью». Принять участие можно на сайте школы инвестора ВТБ.

«"ВТБ Капитал Инвестиции" продолжают развивать онлайн-коммуникации с инвестиционным сообществом. В наших диджитал-конференциях, которые мы проводим два раза в неделю, приняли участие уже более 50 тыс. человек. Мы рады, что интерес к инвестициям в нашей стране становится таким высоким и будем и дальше делать все возможное для развития этого рынка», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

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