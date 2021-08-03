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Клиенты «ВТБ капитал инвестиции» теперь могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн и бесплатно

«ВТБ капитал инвестиции» предоставили возможность подавать налоговую форму W-8BEN в национальный расчетный депозитарий (НРД) в электронном формате. Это значительно ускоряет и упрощает процесс оформления, а также делает его бесплатным.

Новый сервис дает возможность клиентам «ВТБ капитал инвестиции» оформлять справку W-8BEN для получения налоговой льготы при выплате доходов по ценным бумагам США, приобретенным на внебиржевом рынке или фондовой секции Мосбиржи, онлайн без посещения офиса банка и заполнения каких-либо бумажных форм. Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом клиенту необходимо иметь подтверждению учетную запись на портале Госуслуги.

После подачи заявки на получение формы W-8BEN в течение 3-х дней в личном кабинете будет размещена ссылка на WEB-кабинет НРД (дополнительно клиенту будет направлено электронное письмо о размещении ссылки в личном кабинете). Перейдя по ссылке, клиент получает возможность заполнить W-8BEN дистанционно.

Форма W-8BEN действует три года. За месяц до истечения этого срока клиент получит уведомление.

«Оформление налоговых вычетов всегда вызывает много вопросов, которые мы получали через различные каналы коммуникации с клиентами: через менеджеров, службу поддержки, наш телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции. Поэтому мы стремимся максимально упростить данную процедуру, где это возможно. Теперь наши клиенты могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн, а еще раньше у них появилась возможность в один клик оформлять заявку на получение налогового вычета по ИИС. Все это экономит время и делает инвестиции максимально удобным, простым и понятным процессом для каждого, что является нашей приоритетной задачей», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Ранее оформление W-8BEN в НРД требовало больше времени и было платным. Для подачи налоговой формы клиенту требовалось обращаться в офис банка, процесс формирования бумажного документа был достаточно длительным, а услуга стоила 500 рублей. Теперь же клиенты «ВТБ капитал инвестиции» в один клик может запустить процедуру формирования W-8BEN без какой-либо оплаты.

Владимир Бахур

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