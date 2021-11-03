СSD проведет онлайн-дискуссию «Цифровое строительство дата-центров»

10 ноября в 11:00 компания CSD проведет панельную онлайн-дискуссию «Цифровое строительство дата-центров», в которой примут участие представители компаний «Яндекс», КРОК и IBS. Главной темой мероприятия станут технологии эффективного строительства дата-центров, в частности технология информационного моделирования (BIM).

«Наше внимание к теме дата-центров неслучайно: в последние годы рынок дата-центров находится на подъеме, ежегодно увеличиваясь примерно на 10%, – говорит Сергей Сыч, директор по развитию CSD, модератор мероприятия. – Это связано как с долгосрочным трендом на цифровизацию, так и с пандемией, которая заставляет компании повышать эффективность работы с данными для обеспечения быстрой и бесперебойной работы распределенных групп пользователей. В свою очередь, технология BIM стала тем самым инструментом, который помогает компаниям в сжатые сроки проектировать и модернизировать собственные дата-центры, снижать затраты на их строительство и эксплуатацию».

«Сегодня большинство заказчиков, обращающихся в нашу компанию за проектированием дата-центов, знакомы с BIM и указывают на необходимость применения этой технологии в тендерной документации, – говорит Дмитрий Кузнецов, ресурс-менеджер и руководитель группы BIM-сопровождения проектов КРОК, один из спикеров дискуссии. – Это связано и с новыми требованиями законодательства к объектам, финансируемым государством, и с техническими особенностями дата-центров. ЦОДы – сложные с точки зрения проектирования объекты, максимально насыщенные инженерными системами, которые необходимо поместить в ограниченное пространство. BIM помогает эффективно решить задачу увязки систем, увидеть и исправить все коллизии еще на этапе проекта, а затем быстро и без ошибок смонтировать ЦОД».

Панельная онлайн-дискуссия «Цифровое строительство дата-центров» направлена в первую очередь на заказчиков дата-центров – банки и промышленные предприятия, компании из сферы ритейла, а также на проектные и строительные организации и IT-интеграторов. В ходе дискуссии будут разобраны кейсы компаний по строительству и управлению собственными дата-центрами, эффективному взаимодействию с проектировщиками ЦОДов.

В панельной дискуссии примут участие:

Дмитрий Кузнецов , ресурс-менеджер и руководитель группы BIM-сопровождения проектов КРОК, один из спикеров дискуссии;

, ресурс-менеджер и руководитель группы BIM-сопровождения проектов КРОК, один из спикеров дискуссии; Сергей Крупин , менеджер проектов отдела проектирования инженерных систем «Яндекс»;

, менеджер проектов отдела проектирования инженерных систем «Яндекс»; Борис Бахвалов , директор отдела инженерного проектирования IBS;

, директор отдела инженерного проектирования IBS; Александр Овчинников, эксперт ЦОД.

Присоединиться к онлайн-дискуссии может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.