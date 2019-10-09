В ННГУ начнет работать ИКТ-академия Huawei

Huawei и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) договорились о сотрудничестве в области подготовки специалистов по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Соглашение о создании на базе вуза ИКТ-академии подписали проректор по связям с общественностью Никита Авралев и заместитель генерального директора Huawei Enterprise в России Александр Столяров.

В рамках сотрудничества ИКТ-академия Huawei на базе университета планирует подготовку сразу по нескольким направлениям. Для студентов бакалавриата и специалитета будет организовано обучение по технологиям IP, системам хранения данных, технологиям облачных вычислений, а также ряду других актуальных направлений, включенных в образовательную программу. Преподаватели вуза смогут пройти курсы повышения квалификации, а остальные желающие на коммерческой основе смогут присоединиться к программе профессиональной переподготовки. Кроме того, Никита Авралев отметил, что вуз также планирует предложить программу активностей для школьников, чтобы подготовка специалистов начиналась еще со школьной скамьи. ИКТ-академия Huawei – это образовательная программа, которую компания предлагает колледжам и университетам по всему миру. Сегодня по всей России действует более 30 подобных академий.

«Сотрудничество с вузами позволяет готовить квалифицированных специалистов по актуальным востребованным направлениям здесь и сейчас. Соглашение, которое мы сегодня подписали – это планомерный путь к построению эффективной системы образования, основанной на сочетании мощной академической базы и практических требований отрасли, – сказал Александр Столяров. – ИКТ-академия Huawei, помимо образовательной, имеет важную социальную роль: развивая профессиональные компетенции специалистов в регионах, мы способствуем удержанию квалифицированных кадров, сокращая их миграцию в крупные центры. С учетом активного развития проектов в рамках всероссийской программы цифровизации экономики потребность в соответствующих специалистах на местах будет только расти».

«Университет Лобачевского – это один из ведущих вузов страны, обладающий значительным научно-исследовательским и инновационным потенциалом. Наши выпускники традиционно востребованы во всех отраслях экономики, а показатель специалистов, продолживших свою трудовую деятельность по выбранной специальности чрезвычайно высок, – сказал Никита Авралев. – Мы даем актуальные знания, умения и навыки, востребованные рынком. Это было бы невозможно без сотрудничества с реальным сектором экономики, особенно в сфере информационных технологий, отличающейся крайне высокой динамикой развития. Нам вдвойне приятно, что ведущая мировая корпорация протягивает нам руку и становится нашим полноправным партнером по подготовке кадров».

«Как человек, работающий "в полях", могу со всей уверенностью заявить, что вопрос нехватки квалифицированных кадров среди партнеров и заказчиков, работающих с оборудованием Huawei по-прежнему актуален, – сказал Юрий Казанцев, руководитель корпоративного направления Huawei в ПФО. – Уверен, что с учетом высоких темпов развития компании и роста количества масштабных проектов, в которых мы участвуем в качестве поставщиков инфраструктурных решений, уровень востребованности выпускников ИКТ-академии Huawei будет повышаться».

Будущие выпускники ИКТ-академии Huawei в ННГУ смогут получить дипломы и сертификаты международного образца. За последние несколько лет обучение по программе академии прошли более 2 тыс. российских студентов.