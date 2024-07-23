«Гарда»: научный подход к обнаружению киберугроз в сетевых данных

Эксперты группы компаний «Гарда» совместно с учеными Инжинирингового центра Университета Лобачевского завершили исследование использования методов машинного обучения для выявления киберугроз в больших объемах сетевых потоков данных. Его результаты будут использоваться в продуктах для сетевой безопасности «Гарда», например, «Гарда NDR», и позволят повысить точность детектирования известных угроз и эффективность выявления атак «нулевого дня». Решение увеличит степень защищенности крупных сетевых инфраструктур, где мониторинг сетевого трафика наиболее эффективен с использованием NetFlow. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

В разработанном решении используется каскад из ML-алгоритмов и набор синтезированных признаков на основе параметров сетевого трафика, доступных по протоколу NetFlow. В результате проведенных исследований были установлены оптимальные параметры алгоритмов, проведены оценки производительности решения на различных типах и объемах сетевого трафика с учетом изменчивости, сезонности и других факторов.

«Мы рады сотрудничеству с одним из ведущих производителей систем информационной безопасности на отечественном рынке, – сказал руководитель проекта, доктор технических наук, профессор кафедры высокопроизводительных вычислений и системного программирования Института информационных технологий, математики и механики ННГУ Вадим Турлапов. – Предметом совместного исследования стали актуальные задачи информационной безопасности (ИБ), защита как от известных, так и не известных ранее классов угроз. Задача детектирования и классификации угроз исследовалась и решалась методами матстатистики и искусственного интеллекта. Большой объем данных сетевого трафика позволил учесть фактор "сезонности", зависимость параметров от ряда внешних факторов, определить условия детектирования неизвестной угрозы. Совместно проведен ряд объемных исследований, получено искомое актуальное решение и ценный практический опыт, которым мы с радостью поделимся с нашими студентами в процессе обучения. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с группой компаний "Гарда"».

«Наше взаимодействие с ННГУ развивается в нескольких направлениях, – сказал Владимир Пономарев, первый заместитель генерального директора «Гарда Технологии» (входит в группу компаний «Гарда»). – Помимо проведения совместных научно-исследовательских работ, это еще и стажировки студентов, и организация производственной и преддипломной практики. Полученные результаты обогащают арсенал наших передовых методов выявления угроз ИБ и помогают сделать существенный шаг в их развитии. Проведенные исследования – замечательный пример кооперации науки и бизнеса, когда в выигрыше оказываются обе стороны. Мы будем рады дальнейшему развитию наших отношений».