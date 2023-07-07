Разделы

Бизнес
|

КАИ и «Микрон» объединяют ресурсы для образовательных и исследовательских проектов

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), один из крупнейших технических вузов России, подписали соглашение о долгосрочном научно-техническом сотрудничестве. Сотрудничество «Микрона» и КНИТУ-КАИ станет одним из направлений реализации соглашения между ГК «Элемент» и правительством Республики Татарстан, подписанного на Петербургском экономическом форуме по технологическому развитию, в том числе образовательных проектов в сфере микроэлектроники.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по подготовке на базе КНИТУ-КАИ инженерных кадров для производства полупроводников. Стороны также объединят ресурсы и интеллектуальный потенциал для исследования, разработки и внедрения инноваций в сфере микроэлектроники, электронной аппаратуры и радиофотоники, включая решения для авиакосмической техники.

«Мы стремимся повысить престиж инженерных специальностей и одновременно сократить период адаптации выпускников, начинающих карьерный путь на промышленных предприятиях. Планируем организовать инженерные школы, позволяющие готовить высококвалифицированные кадры, адаптированные под специфику конкретного производства», – сказал Тимур Алибаев, ректор ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ».

«Задачи по опережающему технологическому развитию страны, которые стоят сейчас перед отраслью, реализуемы только при тесном сотрудничестве вузов, науки и промышленности. Мы нацелены на совместные разработки для авиационной электроники, а также готовы предоставить производственные и технологические площадки для подготовки инженерных кадров, потребность в которых стабильно растет», – отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрона».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Каким будет суверенный Рунет и «Гостех»

«Дочка» «Ростеха» расторгла госконтракт и наказала ИТ-поставщика на 40 миллионов, узнав, что ей подсунули б/у-«железо»

Главный мировой поставщик техники для производства чипов будет поставлять в Китай «бракованные» экземпляры, чтобы обойти санкции США

Прибыль Samsung из-за американских санкций упала в 25 раз

Достаточно пин-кода: ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон

Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще