Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

КАИ и «Микрон» начинают совместную подготовку инженерных кадров для микроэлектроники

Первым совместным проектом Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) и «Микрона», резидента ОЭЗ «Технополис Москва», станут программы подготовки инженерных кадров для микроэлектронного производства, в том числе для иностранных студентов.

В соответствии с соглашением о совместной подготовке специалистов в области микроэлектроники, будут сформированы 3 магистерские программы по направлениям: технологические процессы кремниевой микроэлектроники; проектирование микросхем и радиоэлектронной аппаратуры; автоматизация микроэлектронных производств.

«В первый год планируется принять до 20 студентов. Программы разрабатываются согласно потребностям «Микрона», студенты будут обеспечены нашей учебно-лабораторной базой, а также с первого дня смогут подключиться к конкретным производственным задачам в условиях реального предприятия. Задача 2-летнего интенсива: актуальный комплект знаний и умений, отточенный практикой», – сказал ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев.

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт»
поддержка ит-отрасли

«На «Микроне» будет организована возможность освоить техпроцессы, работу в лабораториях, обслуживание технической инфраструктуры. Наставниками и руководителями будут наши лучшие инженеры и технологи. Микроэлектронное производство – это авангард научных, технологических и инженерных практик, здесь всегда нужны свежие силы, тем более сейчас», – отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрона».

Данное соглашение «Микрона» и КНИТУ-КАИ подписано в развитие ранее подписанного долгосрочного соглашения научно-технического сотрудничества и направлено на реализацию соглашения между ГК «Элемент» и правительством Республики Татарстан по технологическому развитию, в том числе образовательных проектов в сфере микроэлектроники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским студентам не доплачивают в ИТ. Курьеры зарабатывают больше

Разработчик популярного игрового движка закрыл свои офисы из-за угроз убийством после того, как ввел дикие поборы с разработчиков

В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов

Компании вводят единую российскую сертификацию ИТ-специалистов

Проблемному стартапу бывшего замминистра связи России выделят $20 млн на спасение

В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще