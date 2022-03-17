X-Com оснастила компьютерами УрГЭУ

X-Com выполнила проект развития ИТ-инфраструктуры Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). В рамках проекта учебная аудитория учреждения оснащена компьютерами, изготовленными с учетом требований применяемого в учебном процессе программного обеспечения.

В ходе предпроектного обследования проведен тщательный анализ требований к составу и конфигурации компьютерного оборудования слушателей университета и рабочего места преподавателя. На основании полученных данных составлены детальные спецификации оборудования и разработан технический проект его внедрения.

X-Com предложила использовать в проекте компьютеры собственного производства. Это позволило с одной стороны обеспечить наилучшее соотношение цены и качества созданного решения, а с другой – его точное соответствие требованиям применяемого программного обеспечения. Кроме того, данный подход позволил выполнить проект быстрее, чем при использовании поставляемого под заказ оборудования зарубежных производителей.

Производственное подразделение X-Com в сжатые сроки изготовило и поставило десятки ПК на базе процессоров Intel Core i5 последнего поколения. Компьютеры, установленные на учебных местах слушателей и на рабочем месте преподавателя, объединены в локальную сеть и интегрированы в ИТ-инфраструктуру вуза. Все оборудование сопровождается трехлетней гарантией.

Подрядчик проекта был выбран на основании открытого конкурса, участники которого должны были иметь подтвержденный опыт сотрудничества с государственными образовательными учреждениями и обладать достаточным опытом реализации аналогичных по объему и сложности проектов. Победителем тендера признана компания X-Com, предложившая наиболее квалификационно- и финансово-обоснованные условия реализации проекта и дальнейшего сервисного обслуживания созданного решения.