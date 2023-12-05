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Минцифры Свердловской области, «Ростелеком» и УрГЭУ договорились вместе развивать технологии ИИ

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области, «Ростелеком», а также Уральский государственный экономический университет договорились вместе развивать технологии искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение подписали министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала Иван Пичугин и ректор УрГЭУ Яков Силин.

Стороны будут взаимодействовать в части разработки и внедрения ИТ в Свердловской области. Минцифры региона, УрГЭУ и «Ростелеком» в ближайшие пять лет проведут совместные исследования, тестирования и запуски пилотных объектов для усовершенствования технологий развития искусственного интеллекта.

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Цифровизация

Михаил Пономарьков, министр цифрового развития и связи Свердловской области, сказал: «Государство активно поддерживает идеи компаний, которые предлагают возможности использования искусственного интеллекта в разных сферах жизни и отраслях экономики. Совместно с "Ростелекомом" и Уральским государственным экономическим университетом мы займемся развитием этой отрасли на Среднем Урале, в том числе подготовкой экспертизы по проблематике технического и нормативного регулирования искусственного интеллекта в научно-образовательной сфере».

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома», сказал: «"Ростелеком" на протяжении нескольких лет развивает собственные цифровые решения на базе технологий искусственного интеллекта. ИТ-сервисы позволяют совершать интеллектуальный анализ данных, использовать роботизированную технику, а также видеоаналитику. Уверен, что взаимодействие с правительством Свердловской области и научным сообществом станет еще одним драйвером роста в этом направлении».

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