Кино на скорости 90 Мбит/с и звук в 4G: в Среднеуральске улучшили качество связи

Специалисты «МегаФона» провели улучшение сети в Среднеуральске. В городе с населением более 20 тыс. человек появились новые базовые станции, благодаря чему скорость мобильного интернета в зоне действия телеком-объектов может достигать

90 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обновленная сеть обеспечивает не только высокую скорость, но и надежное покрытие даже в часы пик на улицах Ленина и Исетская. Сейчас местные жители и гости города могут на достойной скорости пользоваться цифровыми сервисами, осуществлять онлайн-шопинг, совершать видеозвонки или смотреть любимые сериалы на более высоких скоростях мобильного интернета.

Установленное оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что гарантирует широкое покрытие и высокую скорость мобильного интернета даже в часы максимальной загрузки сети. Помимо этого, абоненты могут совершать звонки с использованием технологии VoLTE, которая гарантирует более чистый звук при разговоре. Еще одно преимущество этого способа связи — возможность одновременно разговаривать и выходить в интернет.

«Для нас важно, чтобы каждый житель Свердловской области и в больших, и малых населенных пунктах получал качественную связь и быстрый интернет. В Среднеуральске появились сразу несколько новых объектов телеком-инфраструктуры, что позволит обеспечить еще более быструю и стабильную работу цифровых сервисов на этой территории. Сейчас максимальная скорость передачи данных в зоне действия новых базовых станций в Среднеуральске достигает 90 Мбит/с, а это значит, что видеоконтент будет воспроизводиться без зависаний, а мультимедийные сообщения дойдут до близких максимально быстро», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Ранее «МегаФон» запустил базовую станцию в популярном туристическом месте Свердловской области — Ганиной Яме. В общей сложности за этот год оператор построил и модернизировал более 500 телеком-объектов в таких городах, как Асбест, Екатеринбург, Полевской, Серов и других локациях.