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Екатеринбургский зоопарк



24.02.2025 «МегаФон» улучшил связь в деловом квартале Екатеринбург-Сити 1
10.07.2024 «МегаФон»: свердловчане спасаются от жары на Таватуе 1
20.05.2024 «МегаФон»: свердловчане активно знакомятся с новыми обитателями зоопарка 2
07.10.2015 ТТК расширил сотрудничество с Екатеринбургским зоопарком 3

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Екатеринбургский зоопарк и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8951 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 26 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7682 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1007 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20750 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2930 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7411 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1022 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1491 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3751 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1494 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 1
Женихов Алексей 39 3
Коваль Валерий 38 1
Прилепина Светлана 1 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3971 4
Россия - УФО - Свердловская область 1519 3
Россия - Средний Урал 81 2
Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
Индия - Bharat 5470 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Япония 13307 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2408 2
Зоология - наука о животных 2644 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2673 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 119 1
Международный женский день - 8 марта 332 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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