Екатеринбургский зоопарк
Екатеринбургский зоопарк и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8951 3
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
|Женихов Алексей 39 3
|Коваль Валерий 38 1
|Прилепина Светлана 1 1
|Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2408 2
|Зоология - наука о животных 2644 1
|Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2673 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.