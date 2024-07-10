«МегаФон»: свердловчане спасаются от жары на Таватуе

С наступлением летнего зноя свердловчане все чаще стали выбирать для отдыха водоемы. В июне 2024 г. число отдыхающих у озер, прудов и водохранилищ в непосредственной близости от Екатеринбурга выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., подсчитали аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала лета 2024 г. наиболее популярными водоемами у свердловчан стали озера Таватуй, Шарташ и Балтым, а также Волчихинское водохранилище и Верх-Исетский пруд.

Пик интереса закономерно приходится на выходные. Например, в самый популярный день – 15 июня 2024 г. – на берег Таватуя съехалось на 14% больше людей, чем в обычные будни.

Объем интернет-трафика, израсходованного в популярных местах отдыха, в первый месяц лета вырос на 43% – жители Свердловской области все чаще заходят в соцсети, слушают музыку и отправляют фото и видео в мессенджерах.

Для комфорта многочисленных отдыхающих «МегаФон» модернизировал оборудование, в том числе на Таватуе, Шарташе, Волчихинском водохранилище и Верх-Исетском пруду. Самым «скоростным» водоемом является Таватуй, где максимальные скорости после проведенных работ составили более 35 Мбит/с.

«Свердловчане и гости региона с большим удовольствием проводят время на озерах и водохранилищах недалеко от Екатеринбурга. Мы делаем все возможное, чтобы их отдых был запоминающимся и комфортным. По нашим замерам, средняя скорость передачи мобильных данных в наиболее популярных местах может достигать 30 Мбит/с, этого достаточно для интернет-серфинга и оперативного обмена информацией с близкими», – отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

С начала 2024 г. телеком-оператор провел серьезный рефарминг сети, который затронул более 860 объектов Среднего Урала. В том числе, эффективность существующей инфраструктуры улучшена в парке Маяковского, аэропорту Кольцово и Екатеринбургском зоопарке.