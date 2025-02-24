Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил связь в деловом квартале Екатеринбург-Сити

Специалисты «МегаФона» модернизировали сеть в башне «Исеть» и бизнес-центре «Демидов», расположенных в деловом квартале Екатеринбург-Сити. Теперь владельцы точек питания, сотрудники офисов, жители, а также посетители объектов смогут пользоваться привычными цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Востребованность современной связи на территории делового квартала в центре Екатеринбурга подтверждает аналитика оператора на основе обезличенных данных. Так, с начала 2025 г. посетители «Исети» и «Демидова» сгенерировали объем трафика, сопоставимый с 28 тыс. часов видеозвонков в мессенджерах. При этом в феврале 2025 г. объем передачи данных в сети 4G в «Исети» вырос на 23% по сравнению с январем 2025 г. Наименьшая активность традиционно фиксируется в воскресенье, когда закрыты офисы, а самым активным днем в феврале 2025 г. стала среда.

Учитывая растущую нагрузку и повышенную активность в глобальной сети, инженеры «МегаФона» запустили дополнительный среднечастотный слой внутри зданий, которые активно посещают жители Екатеринбурга. Это позволило увеличить емкость сети и обеспечил уверенный 4G-сигнал даже в самые загруженные часы работы.

Благодаря этому арендаторы и гости «Исети» и «Демидова» могут делиться с друзьями фото, организовывать трансляции и деловые встречи онлайн, пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на всех этажах зданий.

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

«Особенности конструкций объектов зачастую затрудняют проникновение сигнала внутрь помещений, а количество сотрудников, гостей и жителей высоток постоянно растет. Модернизация индор-решения в таких случаях позволит оставаться на связи даже в период пиковых нагрузок. Максимальные скорости передачи данных могут достигать 50 Мбит/с», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Всего за последние 12 месяцев техническая служба «МегаФона» запустила и модернизировала свыше 1300 объектов связи на Среднем Урале. Улучшения коснулись таких знаковых мест, как Екатеринбургский зоопарк и парк Маяковского.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

В России рухнули темпы развития сотовых сетей. Сети 4G строятся медленнее, а 3G отключают

Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще