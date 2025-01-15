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Связисты «МегаФона» улучшили интернет для любителей горнолыжных склонов на Среднем Урале

Жители посёлка Молодёжный и многочисленные туристы, приезжающие на горнолыжный курорт «Пильная Парк» в Первоуральске, могут воспользоваться мобильным интернетом, скорость которого теперь достигает более 70 Мбит/с. Быстро записать сторис или сделать групповой видеозвонок в мессенджерах можно благодаря появлению нового телеком-оборудования от «МегаФона» неподалеку от популярного горнолыжного склона.

Установленный инфраструктурный объект связи обеспечивает для жителей Молодёжного устойчивый сигнал 4G на высоких скоростях, ранее базовая станция была запущена на самом горнолыжном курорте.

C начала этого года, после установки базовой станции, абоненты уже скачали объём данных, сопоставимый почти с 180 тыс. минут видеозвонков в мессенджерах. Максимальная скорость передачи данных достигает 77 Мбит/с, новая базовая станция гарантирует жителям посёлка уверенное покрытие и работу мобильной сети даже в период пиковых нагрузок. Например, в праздничные зимние дни, когда многие проводят свободное время на природе, на своих дачных участках или горнолыжном склоне.

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«Новая базовая станция обеспечит высокоскоростной интернет для жителей Молодёжного и тех, кто едет отдохнуть на горнолыжном курорте “Пильная Парк”. Для нас важно расширять покрытие и обеспечивать высокие скорости мобильного интернета в популярных местах отдыха и посёлках, куда свердловчане любят выезжать в свободное время. Востребованность качественной мобильной связи подтверждают и наши данные: 1 января количество абонентов в посёлке выросло на 39% по сравнению со средними данными за месяц», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В прошлом году телеком-оператор построил более 45 новых и модернизировал более 1,2 тыс. существующих объектов связи в крупных городах и небольших населённых пунктах региона.

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