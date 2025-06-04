В районе Мантурова Камня улучшили мобильную связь

Для жителей четырех поселений Свердловской области «МегаФон» запустил сеть четвертого поколения. В частности, доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи получили путешественники, которые приезжают отдохнуть на базу отдыха у Мантурова Камня на берегу реки Реж. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по обеспечению связью затронули деревни Киселева, Куваева и Сенная, а также село Липино. Теперь в этих населенных пунктах скорость передачи данных в смартфонах абонентов составляет до 30 Мбит/с.

Стабильный 4G-сигнал оценили и туристы, приезжающие в село Липино отдохнуть на скалы Мантуров Камень. Это место является природным памятником областного значения, именно здесь открываются прекрасные виды на реку Реж. Число туристов, которые хотят полюбоваться красивыми природными пейзажами и отдохнуть в новых местах, ежегодно растет примерно на 10%. Сюда приезжают не только свердловчане, но и гости из соседних регионов – Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Пермского края.

Теперь жители региона, приехавшие сюда попробовать сапсерфинг или просто отдохнуть на базе отдыха, могут оперативно воспользоваться онлайн-картами, послушать любимую музыку на стриминговых сервисах или созвониться по видеосвязи с близкими. 4G-сигнал обеспечивает практически мгновенное голосовое соединение и естественный, чистый звук.

«Выезд на природу подальше от шумного города — один из лучших вариантов отдыха в жаркие выходные. В нашем регионе есть много красивых мест, природных памятников, которые пользуются популярностью у туристов, и в летний период количество желающих посетить живописные локации закономерно увеличивается. Чтобы свердловчане продолжали открывать для себя новые точки на карте и сохраняли при этом необходимый уровень “мобильного” комфорта, мы продолжаем развивать нашу сеть. В преддверии туристического сезона мы уже улучшили связь в районе Мариинской плотины, теперь стабильный 4G-сигнал обеспечен для тех, кто приедет отдохнуть на Мантуров Камень», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.