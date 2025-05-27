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«МегаФон»: в 2025 г. свердловские школьники стали чаще нуждаться в репетиторах перед экзаменами

Весна стала самым «горячим» периодом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ для свердловских школьников в 2025 г. Как подтверждает совместное исследование «МегаФона» и hh.ru, в мае 2025 г. трафик на сайты, предлагающие офлайн- и онлайн занятия с репетиторами, вырос на 10% по сравнению с 2024 г. Старшеклассники усилили активность с начала весны 2025 г., когда заметно выросло число вакансий наставников по различным предметам и трафик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди регионов УрФО Свердловская область стала лидером по объему трафика на сайты, где можно найти репетитора или провести занятие онлайн. Интерес к таким ресурсам начал расти в марте 2025 г., когда старшеклассники стали усиленно готовиться к выпускным экзаменам. Пик интереса пришелся на апрель 2025 г. — в этом месяце активность пользователей на Среднем Урале увеличилась сразу на 57% по сравнению с началом 2025 г.. В это же время число вакансий для профильных специалистов на hh.ru в апреле выросло на 17% по сравнению с началом 2025 г..

Одновременно с ростом спроса на репетиторов эксперты отметили рост медианной зарплаты на Среднем Урале. За образовательные услуги в апреле наставникам предлагали 50 тыс. руб., что соответствует средним показателям по рынку. Наибольший уровень зарплат был зафиксирован в Москве и Московской области, Югре, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Приморском и Краснодарском краях.

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Самыми популярными днями для занятий и поиска преподавателя стали вторник и среда. В эти дни объем переданных данных, как правило, оказывался в 1,6 раза выше среднедневных показателей. А вот с приближением выходных большинство старшеклассников старались максимально себя разгрузить — наименьший объем трафика приходился на пятницу и субботу, когда активность падала почти в два раза.

«Весна — традиционно самое ответственное время для старшеклассников, которые колоссальное количество времени уделяют подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Важно, чтобы наши абоненты-школьники имели доступ к занятиям с профессионалами самого высокого класса, и расстояние не мешало этому. Мы планомерно совершенствуем нашу сеть, чтобы обеспечить высокие скорости мобильного интернета для занятий онлайн из любой точки региона. Так, с начала этого года мы построили и модернизировали уже около 250 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

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