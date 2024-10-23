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«МегаФон»: свердловчане спасаются от осенней хандры виртуальными путешествиями

C наступлением осени и началом сезона деловой активности жители Среднего Урала начали искать нетривиальные способы борьбы с апатией. В тренде оказались виртуальные экскурсии в различные города мира, ресурсы по моделированию интерьера мечты, а также сайты с успокаивающей музыкой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В октябре 2024 г. интерес к онлайн-площадкам такой тематики вырос на 24% год к году, сообщили аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных обращаемости к десяткам тематических ресурсов.

В октябре 2024 г. свердловчанам стали особенно интересны сайты с различными виртуальными турами — трафик на них в общей сложности вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом сентября 2024 г. Наибольшей популярностью стали пользоваться ресурсы с трансляциями веб-камер из необычных мест мира — Ниагарского водопада в Канаде, знаменитого пляжа Копакабана в Рио‑де‑Жанейро, каньонов в штате Юта (США) и даже со дна океана, где можно полюбоваться коралловыми рифами. Лидером по объему потраченного трафика стал сайт, на котором в онлайн-режиме можно понаблюдать за балконом Джульетты в Вероне: в октябре 2024 г. показатель вырос в 3,3 раза.

Также среди новых способов справиться с осенней апатией — строительство дома мечты и прослушивание звуков природы. Свердловчане стали активнее заходить на сайты, где можно услышать шум дождя и грома, пение птиц.

Наиболее популярными днями для посещения «отвлекающих» сайтов стали среда и четверг — к этому времени уже накапливается усталость от рабочих задач и хочется переключиться на медитативный контент.

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Цифровизация

Помимо виртуальных путешествий и музыкальной релаксации, свой эффективный способ победить осеннюю хандру и переключить внимание предлагают психологи. По словам Анны Кирьяновой, самый лучший способ улучшить свое психологическое состояние озвучил император‑философ Марк Аврелий — он посоветовал посмотреть на тех, кто позади нас. Помочь тем, кто нуждается в помощи, материально или морально. И это доказано: добрые дела улучшают психологическое состояние, считает психолог.

«Свердловчане, вернувшиеся из отпусков и ощутившие нехватку солнца и позитивных эмоций, ищут для себя новые способы проведения досуга, а также источники впечатлений. Мы видим, что наши абоненты активно интересуются виртуальными турами по разным городам мира и слушают звуки природы для создания настроения. Чтобы обеспечить высокую скорость мобильного интернета во время таких моментов, мы постоянно модернизируем телеком-оборудование и строим новые базовые станции. Так, с начала года на Среднем Урале мы построили и модернизировали уже более 1000 объектов», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

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