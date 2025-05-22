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«МегаФон» улучшил связь в районе уникальной Мариинской плотины

Телеком-оператор запустил новую базовую станцию в Мариинске — селе в Свердловской области, известном единственной в России вскрытой плотиной из вековой лиственницы. Теперь местные жители и туристы, приезжающие сюда, чтобы увидеть уникальное строение, а также отдохнуть в реконструированных избах и насладиться природой, смогут пользоваться цифровыми сервисами и качественной голосовой связью. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После проведенных работ более 500 жителей села получили доступ к стабильному 4G-сигналу сети «МегаФона» на скорости до 140 Мбит/с. Установленное телеком‑оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, которые обеспечивают устойчивый сигнал в радиусе покрытия и высокую скорость мобильного интернета.

Произошедшие изменения могут оценить и гости Мариинска. Многие приезжают в село XIX века, чтобы увидеть объект культурного наследия Свердловской области — Мариинскую плотину, оставшуюся на месте железоделательного завода. Помимо этого, туристы могут посетить церковь Георгия Победоносца, арт-резиденцию, ферму и отдохнуть в реконструированных избах позапрошлого столетия.

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Цифровизация

Погружаясь в историю XIX века, туристы всегда смогут оставаться на связи и делиться с близкими живописными фото и видео из Мариинска. Также им доступна качественная голосовая связь с применением технологии VoLTE.

«Доступность цифровых сервисов и стабильная связь способствуют увеличению количества туристов в Свердловскую область, в локации, которые до этого не были знакомы жителям и гостям региона. Наша задача — сделать малые населенные пункты привлекательными и для отдыха, и для комфортной жизни сельчан. Мы планомерно модернизируем и развиваем нашу сеть по всей области. Так, уже в этом году мы обновили и построили более 250 телеком-объектов по всему региону», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

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