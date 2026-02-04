Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СФО Кемеровская область Мариинск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
|НМГ - Национальная Медиа Группа 121 1
|Телефон.Ру 92 1
|РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
|Женихов Алексей 58 3
|Михайлов Алексей 102 2
|Тен Станислав 14 2
|Бекиров Руслан 61 2
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Тютин Алексей 14 1
|Садиков Максим 4 1
|Зданович Сергей 8 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Лясман Виктор 1 1
|Орехов Константин 2 1
|Воскобойников Виктор 2 1
|Полянский Станислав 5 1
|Кривцов Александр 1 1
|Петенёв Максим 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416976, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.