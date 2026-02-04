Разделы

Россия СФО Кемеровская область Мариинск

Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск

СОБЫТИЯ


04.02.2026 Музей-заповедник в Нижней Синячихе получил скоростной 4G-сигнал 1
10.09.2025 Мобильный интернет для гостей Среднего Урала: на Ганиной Яме улучшили связь 1
03.07.2025 Свердловским садоводам прокачали связь и мобильный интернет 1
19.06.2025 Мобильная связь МТС заработала еще в 15 малых селах и деревнях Кузбасса 1
22.05.2025 «МегаФон» улучшил связь в районе уникальной Мариинской плотины 2
26.06.2024 МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса 1
28.12.2023 Теперь как в городе: «Ростелеком» построил 28 базовых станций в малых населенных пунктах Кузбасса 2
16.08.2023 «Ростелеком» подключил поселения на севере Кузбасса к 4G-интернету 2
03.08.2023 «Ростелеком»: точность учета электроэнергии в Кузбассе к концу года повысится на 33% 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
30.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в городах Кузбасса 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 1
22.08.2014 МТС модернизировала сеть в 53 населенных пунктах Кемеровской области 1
16.01.2014 МТС в Кемеровской области увеличила скорость мобильного интернета в 2 раза 1
21.10.2011 «Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи 1
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet 1
02.02.2010 «МегаФон» запускает 3G в Новосибирской и Кемеровской областях 1
23.07.2009 «ТТК-Сибирь» организует интернет-доступ для семей железнодорожников 2
05.03.2003 На севере Кемеровской области введена в строй волоконно-оптическая линия связи 1
20.06.2000 "Электросвязь" Кемеровской области подписала договор на строительство внутризоновой волоконно-оптической сети 1

Публикаций - 22, упоминаний - 26

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 8
Ростелеком 10396 4
МегаФон 10069 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 266 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
Шахты 0 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Электросвязь 268 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Связьстрой-6 Трест 5 1
Союз-Телефонстрой 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 1
Телефон.Ру 92 1
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 29 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9439 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6717 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1673 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5184 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1302 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6640 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 2
Аксессуары 4134 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 269 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
HSDPA Dual Carrier 85 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17182 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 957 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1419 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13024 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 3
Microsoft Windows 2000 8679 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 363 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 1
Женихов Алексей 58 3
Михайлов Алексей 102 2
Тен Станислав 14 2
Бекиров Руслан 61 2
Петропавловская Екатерина 10 1
Тютин Алексей 14 1
Садиков Максим 4 1
Зданович Сергей 8 1
Арендаренко Андрей 11 1
Лясман Виктор 1 1
Орехов Константин 2 1
Воскобойников Виктор 2 1
Полянский Станислав 5 1
Кривцов Александр 1 1
Петенёв Максим 2 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1004 16
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 315 13
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 554 12
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 57 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 9
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 68 8
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 8
Россия - СФО - Новосибирск 4693 7
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 152 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 44 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 31 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 17 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Калтан 7 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 32 5
Россия - РФ - Российская федерация 158146 4
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 46 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 10 4
Россия - УФО - Свердловская область 1787 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 638 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1834 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1910 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 3
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 127 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 187 3
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 3
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 3
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 39 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 14 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 55 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 2
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 42 2
Россия - Средний Урал 92 2
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 60 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 47 2
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 78 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 2
Россия - СФО - Томская область - Стрежевой 16 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
