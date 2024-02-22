МТС обеспечила связью LTE северо-запад Большой Тулы

ПАО «МТС», цифровая экосистема обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом северо-западную часть Большой Тулы в районе села Маслово, где находится выезд из города на федеральную автодорогу М2 и трасса, соединяющая с микрорайоном Петровский. В результате установки нового оборудования эта часть города получила стабильное покрытие LTE с мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь LTE в сети МТС стала доступна почти 500 жителям села Маслово, где сосредоточена плотная коттеджная застройка, а также почти 3000 жителям активно развивающегося микрорайона Петровский. Местные жители могут без задержек общаться по видеосвязи, смотреть онлайн-видео в HD-качестве, дистанционно работать и учиться, пользоваться соцсетями и мессенджерами в часы пик.

Бесшовное покрытие также позволяет автомобилистам, выезжающим из Тулы в сторону М2, непрерывно пользоваться скоростным интернетом в поездке, оплачивать услуги АЗС, автомастерских, придорожных кафе в онлайн-формате, оставаться на связи для семьи и коллег.

Сеть LTE также станет надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и инновационных услуг в области мониторинга грузопотоков и безопасности. Это актуально для транзитного транспорта, логистических компаний, которые въезжают в город с трассы М2 или имеют в этом районе склады.

«Запуском «своей» связи LTE на северо-западе Большой Тулы мы обеспечили расширение гарантированного покрытия для динамично развивающегося района, где сосредоточены интересы новоселов и застройщиков, компаний в сфере грузоперевозок и другого бизнеса. Там, где появляется стабильная связь, всегда приходят инвестиции, а жизнь пользователей становится комфортнее и безопаснее», — сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.