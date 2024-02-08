МТС оцифровала крупную промышленную зону в Ефремове

МТС сообщила об увеличении скорости мобильного интернета в городе Ефремов Тульской области на 30%. За счет установки нового телеком-оборудования в районе крупной промышленной зоны в северной части города теперь можно внедрять современные технологии учета, автоматизации процессов и дистанционного мониторинга.

Крупнейшим предприятием промзоны является Ефремовский завод по производству высокомолекулярного полиизобутилена, широко применяемого в резинотехнической промышленности, электротехнике и медицине. Это единственное подобное производство в стране. Новая базовая станция позволит ускорить операционные процессы на высокотехнологичных участках, внедрить цифровые системы доступа, контроля и безопасности производства, а также обеспечит стабильной связью почти 1 тыс. сотрудников.

В зоне нового покрытия связью МТС также находятся солодовенный завод, пивоварня, элеватор и другие производственные предприятия. Здесь же расположены АЗС и мастерские автосервиса. Теперь этот район обеспечен голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

«Ефремовская промышленная зона является компактным местом размещения сразу нескольких крупных производств, поэтому она удобна для обеспечения единой зоны покрытия путем установки одной базовой станции. На подобных производствах с высокими требованиями к качеству и безопасности всегда нужна оперативная связь, эффективны системы видеонаблюдения, автоматические датчики учета электричества, воды, тепла и другие технологии, формирующие «умную» экосистему. Мы создали все условия, чтобы на нашей сети можно было внедрять «цифру» и повышать эффективность производства», – сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Новая базовая станция, установленная в районе химического завода, также создала запас емкости для проходящих поездов, которые движутся из Москвы в Липецкую область и далее на юг. С наступлением теплого сезона трафик увеличится кратно. Теперь МТС в этом районе обеспечила бесшовное покрытие.