Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС оцифровала крупную промышленную зону в Ефремове

МТС сообщила об увеличении скорости мобильного интернета в городе Ефремов Тульской области на 30%. За счет установки нового телеком-оборудования в районе крупной промышленной зоны в северной части города теперь можно внедрять современные технологии учета, автоматизации процессов и дистанционного мониторинга.

Крупнейшим предприятием промзоны является Ефремовский завод по производству высокомолекулярного полиизобутилена, широко применяемого в резинотехнической промышленности, электротехнике и медицине. Это единственное подобное производство в стране. Новая базовая станция позволит ускорить операционные процессы на высокотехнологичных участках, внедрить цифровые системы доступа, контроля и безопасности производства, а также обеспечит стабильной связью почти 1 тыс. сотрудников.

В зоне нового покрытия связью МТС также находятся солодовенный завод, пивоварня, элеватор и другие производственные предприятия. Здесь же расположены АЗС и мастерские автосервиса. Теперь этот район обеспечен голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

«Росатом» внедрил систему для автоматизации науки
Цифровизация

«Ефремовская промышленная зона является компактным местом размещения сразу нескольких крупных производств, поэтому она удобна для обеспечения единой зоны покрытия путем установки одной базовой станции. На подобных производствах с высокими требованиями к качеству и безопасности всегда нужна оперативная связь, эффективны системы видеонаблюдения, автоматические датчики учета электричества, воды, тепла и другие технологии, формирующие «умную» экосистему. Мы создали все условия, чтобы на нашей сети можно было внедрять «цифру» и повышать эффективность производства», – сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Новая базовая станция, установленная в районе химического завода, также создала запас емкости для проходящих поездов, которые движутся из Москвы в Липецкую область и далее на юг. С наступлением теплого сезона трафик увеличится кратно. Теперь МТС в этом районе обеспечила бесшовное покрытие.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

В МФТИ создан терминал космической лазерной связи

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов

Ксения Позднякова, «Самолет»: Строительная отрасль не консолидирована — отсюда и низкий уровень цифровой зрелости

Власти обязали МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрыть платные автотрассы сетями 4G

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще