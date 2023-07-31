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МТС «прокачала» путь к одной из самых красивых заброшенных дворянских усадеб России

Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в Веневе Тульской области. В городе находится одна из самых высоких колоколен Центральной России, а неподалеку – овеянная легендами заброшенная усадьба дворянского рода фон Мекк. В результате проведенных работ средняя скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После проведенной МТС модернизации сети туристы могут даже в старинных зданиях с толстыми стенами делать голосовые звонки, искать дополнительную информацию в интернете, делать фото и видео и размещать их в соцсетях. Также приезжие, которые прибывают в Венев автомобильным или железнодорожным транспортом, могут самостоятельно путешествовать по городе, пользуясь справочной информацией на сайтах музея и главного Туристического портала Тульской области Visittula.

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Большой поток туристов с юга Тульской области, а также из Воронежской, Липецкой, Рязанской областей и других регионов проезжает через Венев, чтобы побывать в легендарной дворянской усадьбе семьи железнодорожного «короля» фон Мекка. Его супруга Надежда фон Мекк покровительствовала композитору Петру Ильичу Чайковскому, за это он даже посвятил ей четвертую симфонию, а наследник династии Максимилиан увлекался духовными практиками и спиритуализмом. Благодаря этому заброшенный дворец окутан мистическими легендами, а некоторые рассказывают о том, что здесь в конце XIX века был спрятан клад. Несколько лет назад западная пресса назвала дворец в селе Хруслово самой красивой заброшенной усадьбой России. Добраться до этих мест туристы теперь могут, без труда запустив навигационные систему в своих смартфонах.

«Современный тренд на местный туризм, который установился в последние годы, способствует популярности путешествий по малым городам России. И МТС помогает сделать его комфортным и безопасным. Во многих городах и селах Тульской области сохранились свидетельства многовековой истории нашего государства, которые привлекают множество туристов из разных регионов. Big Data МТС позволяет нам анализировать эти потоки, прогнозировать нагрузку на инфраструктуру сети и проводить модернизацию там, где это необходимо в первую очередь», − сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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