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МТС оцифровала больничный городок в Пролетарском районе Тулы

Цифровая экосистема МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом пять крупных больниц, расположенных в Пролетарском районе Тулы. В результате обновления телеком-оборудования скорость мобильного интернета увеличилась в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила телеком-оборудование на улице Бондаренко, обеспечив покрытием LTE Тульскую областную клиническую больницу, Тульскую областную клиническую детскую больницу, областной перинатальный центр, онкологический диспансер и городскую больницу № 9. В общей сложности, здесь одномоментно находится больше 3 тыс. пациентов.

Установленное оборудование обеспечивает равномерное покрытие 2G и 4G на всех этажах зданий больничного городка. Благодаря использованию дополнительных диапазонов скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Находясь в стенах больницы, пациенты могут за секунды отправлять родным фото и видео, скачивать результаты анализов, заказывать лекарства, а сотрудники могут оперативнее решать многие рабочие задачи через интернет.

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«Высокоскоростной интернет помогает врачам обмениваться профессиональной информацией, родителям быть на видеосвязи с детьми, пациентам – учиться, смотреть любимые фильмы, играть, общаться в соцсетях. Это создает положительный настрой и помогает выздоровлению. Для пациентов областных стационаров, которые приезжают из разных уголков региона, интернет становится основным, а иногда и единственным способом общения с близкими и друзьями. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением качества связи в тульских медицинских учреждениях», — сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Также с помощью мобильного интернета от МТС у больницы появится возможность установить систему умного видеонаблюдения с облачным хранением данных, чтобы сотрудники медучреждения могли удаленно контролировать качество обслуживания и безопасность пациентов.

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