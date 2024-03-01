МТС обеспечила LTE Дедилово, древнюю столицу тульского железного промысла

МТС объявила о расширении покрытия LTE в Тульской области. Высокоскоростной мобильный интернет получило село Дедилово, известное как возможное местонахождение древней столицы тульского железного промысла Дедославль. Скорость передачи данных здесь составила 80 Мбит/с.

МТС установила новое телеком-оборудование, которое обеспечило покрытием LTE небольшую сельскую агломерацию севернее Киреевска, в которую входит село Дедилово. В нем проживает более 1,5 тыс. человек. Село известно также как предполагаемое местонахождение древней столицы тульского железного промысла Дедославля, он возник благодаря добыче здесь железной руды. Легендарный город вятичей впервые упоминается в летописи XI века. Он был известен своими кузнецами на всю округу, здесь делали пищали и мечи. Впоследствии лучшие мастера были переселены в Тулу для организации производства уже в Кузнецкой Слободе, сделав город столицей оружейников. Теперь в современном Дедилове есть «своя» голосовая связь и мобильный интернет.

«Высокоскоростной мобильный интернет в Дедилове появился для обеспечения доступа к цифровым сервисам не только местных жителей, но и археологов. Отрадно, что теперь связь работает на благо науки, культуры и истории нашего региона, потому что окончательная точка в вопросе, где же располагался Дедославль, пока не поставлена. Теперь у ученых есть все возможности для реализации полноценных цифровых социокультурных и научных проектов в этих местах. У нас есть немало примеров, когда благодаря запуску LTE в месте исследований археологи в разы ускоряли работу в котокий полевой сезон и даже запускали прямые эфиры для просвещения общественности и популяризации подобных мест», — сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Доступ к мобильному интернету в Дедилове позволит сэкономить время научной обработки и идентификации находок. Не выезжая с раскопа, можно оцифровывать артефакты, загружать фото и видео в электронные сетевые хранилища для обсуждения с коллегами и последующего изучения. В режиме реального времени можно сверку находок с образцами из российских электронных каталогов, на заполнять электронные дневники, вести общий чат для научных консультаций, координации работы и отдыха.

Современная археология во многом основана на применении цифровых технологий. Разработаны специальные приложения, которые позволяют оцифровывать находки, применять 3D-сканирование, использовать лидарную съемку, заносить данные в базы с трехмерной привязкой к географической системе. Сегодня активно входят в археологию нейросети, они уже могут заниматься поиском аналогий в археологических базах данных и создавать модели по заданным параметрам. В отношении Дедославля есть много споров, которые касаются географии, истории, геологии, культуры. В этом месте проводились исследования в 2019 г., вопросов осталось много. Вполне возможно, что именно нейросети на местности будут помогать археологам решать такие загадки.