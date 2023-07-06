МТС раскинула сеть в Левобережном

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Туле. Компания оцифровала семь многоквартирных дома в микрорайоне Левобережный села Осиновая Гора, где проживает более 1500 семей. Они получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету на скорости 500 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь жители многоквартирных домов по адресам: улица Аркадия Шипунова, 2, 4, улица Восточная, 1, 3, 7 и 9 могут не только пользоваться домашними гаджетами, смотреть цифровое ТВ, но и подключать «умные» устройства, которые делают жизнь более комфортной. Это управляемые светильники и розетки, Smart-телевизоры, пылесосы и другие бытовые приборы и датчики.

Подключение к высокоскоростному домашнему интернету дает возможность просматривать и скачивать «тяжелый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок.

«Сегодня без интернета сложно представить свою жизнь, при этом растет и число одновременно используемых в доме цифровых устройств – смартфонов, ноутбуков, умных цифровых телевизоров, которые могут транслировать IP-телевидение. Домашний сверхбыстрый интернет доступен нашим абонентам при условии использования тарифов линейки «Мы МТС+ 500 IP». Они будут особенно актуальны для семей, где каждый сможет скачивать тяжелый контент, просматривать фильмы в высоком качестве в онлайн-кинотеатрах, играть в компьютерные игры на облачных серверах с минимальной задержкой. Воспользовавшись подобным тарифом, можно сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, что составляет более 10 тыс. руб. в годовом пересчете», — отметил директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Ранее высокоскоростной домашний интернет МТС также стал доступен жителям микрорайона «Юго-Восточный», ЖК «Паруса», «Солнечный», улиц Староникитская, Дружбы и так далее. В результате нового строительства и модернизации существующих сетей к середине 2023 г. в общей сложности свыше 240 тыс. семей в более чем в 700 жилых домах Привокзального, Советского, Заречненского, Центрального, Пролетарского, Левобережного районов имеют доступ к проводной сети МТС на скорости, в пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с.

Для подключения к технологии FTTB абоненту необходим Wi-Fi роутер с пропускной способностью до 500 Мбит/с, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Тулы могут на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.