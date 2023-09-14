МТС разогнала мобильный интернет в столице филимоновской игрушки к началу школьных экскурсий

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования в центре города Одоев Тульской области, который является родиной филимоновской игрушки. В районе музея с экспозицией образцов старинного народного промысла скорость мобильного интернета МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Филимоновская игрушка — старейший народный художественный промысел России, элементы росписи в котором очень похожи на узоры на керамике в период палеолита. Мастерство делать и расписывать свистульки передавалось из поколения в поколение, и до сих пор в Одоеве живут мастера из известных династий. Лучшие образцы старинного промысла собраны в музее филимоновской игрушки, который попал в зону улучшенного сигнала МТС.

«Мы отмечаем в Одоеве ежегодный прирост интернет-трафика во время активного туристического сезона, который длится до самого октября. Осматривая достопримечательности, гости города всегда делают много фото, снимают видео и выкладывают их в соцсетях. Сейчас началась новая волна – поехали школьные экскурсии. Со связью и быстрым интернетом школьники могут делиться фото и видео из музея, а экскурсоводы координировать прибытие и отправление групп. Кроме того, по Тульской области путешествуют семьи с детьми на личных автомобилях, поэтому им нужен полный доступ к навигатору, приложениям бронирования гостиниц, заказа обедов, покупки билетов в музей и многим другим экосистемным сервисам МТС», — сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

«Дети – всегда благодарная аудитория. Через знакомство с игрушкой познается культура и история России. А если дети размещают снимки из нашего музея в соцсетях, пересылают друг другу, делятся впечатлениями с близкими, то мы значительно расширяем границы и привлекаем новых потенциальных экскурсантов и их родителей. Еще одна категория, которой важно наличие быстрой связи – иностранные туристы. В сентябре, например, к нам приезжала группа из Мексики. Для таких гостей нужны онлайн-сервисы быстрого голосового перевода», - сказал директор музея Сергей Кузнецов.

МТС также улучшила связь и на главных улицах Одоева – Карла Маркса, Победы, Октябрьской, Ленина и выездов в направлении Тулы, Калуги и Орла. Ранее новое телеком-оборудование было установлено в селах Сомово, Рылево и Ченцовых Дворах Одоевского района и Богданово Белевского района.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.