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Телеком Мобильная связь
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МТС «оцифровала» ЖК «Наши Баташи» и участок Веневского шоссе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей шести многоквартирных домов в ЖК «Наши Баташи», расположенного в Пролетарском районе Тулы. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории комплекса скорость интернета в сети LTE у пользователей выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной интернет и связь МТС доступны более 700 семей, которые уже заселились в сданные домажилого комплекса. Жители могут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, удаленно учиться и работать, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах в Ultra HD качестве, играть в сетевые игры даже в часы пик, когда идет максимальная нагрузка на сеть.

Также новые скорости МТС доступны на территории Баташевского парка, местной школы и загруженного участка Веневского шоссе с выездом в Зареченский район. Веневское шоссе является выездом из Тулы на пути в Венев и Рязань.

«Мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в Туле, уделяя особенное внимание местам концентрации активных потребителей интернета. Наше новое оборудование имеет запас емкости для строящегося жилого фонда: в «Наших Баташах» возводится большой детский сад и еще один девятиэтажный дом более чем на 400 квартир. Для новоселов высокоскоростной интернет – это «окно» в экосистему МТС, где каждый пользователь найдет себе сервис по душе, от онлайн-кинотеатра KION до огромной цифровой библиотеки «Строки», – сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Ранее МТС установила новое оборудование в масштабном микрорайоне «Левобережный», «1-м Юго-Восточный», «Молодежный» и других.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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