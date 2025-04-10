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МТС накрыла сетью LTE песчаный пляж Светлой жизни в Орле

МТС сообщила о расширении сети LTE на территории озера Светлая жизнь в Орле. Запуск нового телеком-оборудования позволил расширить зону покрытия сети и увеличить скорость мобильного интернета для отдыхающих, дачников и местных жителей.

Озеро Светлая жизнь было создано более 30 лет назад на месте песчаного карьера. Сегодня это популярное место отдыха горожан и дачников. Несмотря на свой небольшой размер локация собирает вокруг себя большое число любителей солнечных ванн, рыбалки, сапбордов, водных лыж, скутеров и даже небольших парусников.

«К весенне-летнему сезону мы заранее подготовили сеть к наплыву абонентов, определив с помощью Big Data и искусственного интеллекта наиболее популярные локации. Пляж Светлой жизни стал еще одной точкой на карте Орловского региона, где есть современная телеком-инфраструктура для комфортного досуга. Отдыхающие останутся на связи и смогут делиться в соцсетях и мессенджерах красотой любимого озера», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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