МТС начала строить в Орле сети домашнего интернета по технологии GPON

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о реализации проекта по подключению жителей новостроек города Орла к домашнему интернету по технологии GPON (Gigabit PON). Первым домом, где жильцы могут подключиться по новой сети, стал ЖК в Советском районе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При подключении GPON каждый абонент получает выделенный оптоволоконный канал, через который подключаются домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, цифровое ТВ, видеонаблюдение, охранная сигнализация и другие услуги. При этом строительство сети по такой технологии гораздо более эстетично для домов, так как не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования. Также GPON имеет более высокую защиту перед аварийными ситуациями.

Сегодня более 130 тыс. семей Орла имеют доступ к гигабитному домашнему интернету от МТС. Такая высокая скорость позволяет смотреть фильмы в максимальном качестве (UHD), играть в онлайн-игры с высокой детализацией и скачивать в интернете очень тяжелые файлы максимально быстро. Причем более 65% орловчан-абонентов МТС экономят до 40% расходов на телеком-сервисы, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, онлайн-кинотеатр Kion, мобильную связь для всей семьи и безлимитный мобильный интернет.

«Ежегодно поток информации в рунете увеличивается в среднем на 20%. Порядка 50-70% трафика приходится на видеостриминг и компьютерные игры. По нашим прогнозам, гигабитный домашний интернет станет необходимым минимумом уже в ближайшие несколько лет. Поэтому чтобы удовлетворять растущие запросы абонентов, мы планируем активно развивать сеть высокоскоростного домашнего интернета, а также подключать к линии GPON новые жилые комплексы Орла. В наших ближайших планах — новостройки в Болховском микрорайоне», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.